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Cee

El Comité de Xeal vuelve a reunirse para analizar la situación de negociación del convenio

La única comunicación reciente ha sido la baja de la persona que representaba a la empresa en la mesa negociadora

Redacción
25/03/2026 21:05
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El Comité de Empresa denuncia la falta de avances en la negociación del convenio colectivo tras tres semanas sin novedades desde la última reunión.

En esa sesión, la empresa se comprometió a convocar un nuevo encuentro en breve y a enviar los borradores de las actas correspondientes, documentación que sigue pendiente. 

La única comunicación reciente ha sido la baja de la persona que representaba a la empresa en la mesa negociadora, dejando vacante esa interlocución. 

El Comité insiste en la necesidad de que la representación empresarial cuente con alguien con conocimiento directo de la actividad diaria, clave para avanzar en organización, vacaciones y turnos. Mañana se reunirá para analizar la situación y determinar acciones ante un posible bloqueo.

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