El Concello de Cee ofrece teatro, magia, talleres y exposiciones esta Semana Santa

Esta Semana Santa, Cee ofrece una completa programación cultural y de ocio en la Casa de Cultura. Desde ayer hasta el 19 de abril, se podrá visitar la exposición XIX Premio Internacional Luis Ksado de Fotografía de la Diputación.

El sábado 28, a las 19:30 horas, la compañía MelaBuffa presentará El Professor Bromera, un espectáculo teatral familiar llegado de Tarragona. Entre luces y susurros, los asistentes descubrirán un mundo invisible donde el agua y el jabón se convierten en color y forma, fusionando cuento, voces, títeres y participación del público.

Además, la Biblioteca Francisco Mayán acogerá talleres de Robótica Educativa Micro-Bit los días 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril, de 10:30 a 12:00 horas, para niños de 10 a 12 años. Los talleres, de 90 minutos, enseñarán conceptos de mecánica y robótica, potenciando la motricidad fina y el aprendizaje creativo.

El viernes 3 de abril, Álex Aguilar y Asunción Borrell presentarán Caneliñas, la factoría que puso fin a mil años de pesca ballenera en el Cantábrico, acompañado de una visita guiada al complejo industrial

La inscripción es previa en el Departamento de Cultura del Concello.

Finalmente, el sábado 4 de abril, a las 19:30 horas, Rafa llevará al escenario su espectáculo de magia Imposible?, donde la proximidad, el humor y el mentalismo permiten al público participar y descubrir que, detrás de cada “no se puede”, siempre hay una sorpresa.