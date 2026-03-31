Francisco Blanco, catedrático de la UDC, investido Honoris Causa por la Universidad de Coahuila

Paco Blanco

El catedrático ceense de Reumatología de la Universidad de A Coruña, Francisco Blanco, ha sido investido Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Coahuila, en México. La distinción se otorga “por la estrecha colaboración y vinculación” con esta institución en la formación de posgrado en ciencias biomédicas y “por las valiosas acciones en beneficio de la comunidad académica”.

Entre sus iniciativas destacan la recepción de alumnado y personal docente en estadías científicas en la UDC, así como la dirección de proyectos colaborativos en genética y osteoartritis, complementados con publicaciones científicas que refuerzan los lazos internacionales.

Sobre el nombramiento, Blanco aseguró que “é un alto honor e ao mesmo tempo un compromiso moral cos valores que dan sentido á vida universitaria” y subrayó que “o ensino, a investigación, o coidado e a curación non son tarefas separadas, senón dimensións complementarias dunha mesma vocación”.

Blanco mantiene desde hace años colaboración con la Facultad de Medicina de Coahuila, especialmente en encuentros internacionales de investigación en salud, que, según indica, “foron ocasión de diálogo científico, de intercambio de ideas e de fortalecemento dos vínculos entre ambas institucións”. Esta cooperación ha permitido también estancias de estudiantes mexicanos en la UDC.

Blanco es licenciado en Medicina y Cirugía por la USC, realizó estancias como investigador asociado en la Universidad de California-San Diego y fue director científico y fundador del Instituto de Investigacións Biomédicas de A Coruña (Inibic) entre 1998 y 2022. Ahora es catedrático de Reumatología en la UDC, jefe de Reumatología Clínica y Traslacional en el Chuac y coordinador de grupos de investigación en el Inibic y Cica-UDC.