‘Dous rombos... pasa para a cama’ de Sergio Alba llegará el día 11 a la Casa da Cultura de Cee

Sergio Alba Cedida

El humorista Sergio Alba llevará el sábado 11 de abril su espectáculo ‘Dous rombos… Pasa para a cama’ al Auditorio Baldomero Cores de Cee. La función, de tono retro y cargada de referencias a otra época de la televisión y la vida cotidiana, comenzará a las 20.30 horas.

Las entradas anticipadas, a 8 euros, pueden adquirirse hasta el 10 de abril en la Biblioteca Municipal de Cee o reservarse online. En taquilla costarán 10 euros.