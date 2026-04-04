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Cee

‘Dous rombos... pasa para a cama’ de Sergio Alba llegará el día 11 a la Casa da Cultura de Cee

Redacción
04/04/2026 20:13
Sergio Alba
Sergio Alba
Cedida
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El humorista Sergio Alba llevará el sábado 11 de abril su espectáculo ‘Dous rombos… Pasa para a cama’ al Auditorio Baldomero Cores de Cee. La función, de tono retro y cargada de referencias a otra época de la televisión y la vida cotidiana, comenzará a las 20.30 horas. 

Las entradas anticipadas, a 8 euros, pueden adquirirse hasta el 10 de abril en la Biblioteca Municipal de Cee o reservarse online. En taquilla costarán 10 euros.

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