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Cee

Presentación literaria, monólogo cómico y la Orquesta e Coro da USC en Cee

En el concierto de la orquesta actuará la flautista ceense Estela Blanco

Redacción
07/04/2026 21:22
Orquesta de la USC
Orquesta de la USC
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Cee continúa con sus actividades tras la Semana Santa. La primera tendrá lugar este viernes a las 20.00 horas, con la presentación de la novela En vísperas de nada de José Pardiñas Alvite.

Estará acompañado por la alcaldesa Margot Lamela y Diego Carril, jefe de estudios del Instituto Fernando Blanco, lugar escogido para el acto debido a la vinculación del autor como profesor de automoción en el centro. 

El sábado 11 a las 20.30 horas, la cita será en el Auditorio Baldomero Cores de la Casa de la Cultura con Sergio Alba y su monólogo cómico Dous rombos. Pasa para a cama!, un espectáculo-homenaje con numerosas referencias a los años 70, 80 y 90. 

Para cerrar el fin de semana, el domingo 12 a las 20:00 horas habrá una cita con la música clásica en un concierto de la Orquesta y Coro de la Universidade de Santiago: Música en Camiño 2026. 

Este es el programa de conciertos externos que organiza la Orquesta y el Coro de la Universidad de Santiago de Compostela. 

En este concierto participará la artista Estela Blanco, nacida en Cee y flautista, cuya participación como solista en el Concertino de Chaminade supone una oportunidad de desarrollo artístico en un contexto orquestal real, en línea con la filosofía del proyecto X+Música.

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