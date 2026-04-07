Presentación literaria, monólogo cómico y la Orquesta e Coro da USC en Cee

Orquesta de la USC

Cee continúa con sus actividades tras la Semana Santa. La primera tendrá lugar este viernes a las 20.00 horas, con la presentación de la novela En vísperas de nada de José Pardiñas Alvite.

Estará acompañado por la alcaldesa Margot Lamela y Diego Carril, jefe de estudios del Instituto Fernando Blanco, lugar escogido para el acto debido a la vinculación del autor como profesor de automoción en el centro.

El sábado 11 a las 20.30 horas, la cita será en el Auditorio Baldomero Cores de la Casa de la Cultura con Sergio Alba y su monólogo cómico Dous rombos. Pasa para a cama!, un espectáculo-homenaje con numerosas referencias a los años 70, 80 y 90.

Para cerrar el fin de semana, el domingo 12 a las 20:00 horas habrá una cita con la música clásica en un concierto de la Orquesta y Coro de la Universidade de Santiago: Música en Camiño 2026.

Este es el programa de conciertos externos que organiza la Orquesta y el Coro de la Universidad de Santiago de Compostela.

En este concierto participará la artista Estela Blanco, nacida en Cee y flautista, cuya participación como solista en el Concertino de Chaminade supone una oportunidad de desarrollo artístico en un contexto orquestal real, en línea con la filosofía del proyecto X+Música.