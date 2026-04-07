Presentación literaria, monólogo cómico y la Orquesta e Coro da USC en Cee
En el concierto de la orquesta actuará la flautista ceense Estela Blanco
Cee continúa con sus actividades tras la Semana Santa. La primera tendrá lugar este viernes a las 20.00 horas, con la presentación de la novela En vísperas de nada de José Pardiñas Alvite.
Estará acompañado por la alcaldesa Margot Lamela y Diego Carril, jefe de estudios del Instituto Fernando Blanco, lugar escogido para el acto debido a la vinculación del autor como profesor de automoción en el centro.
El sábado 11 a las 20.30 horas, la cita será en el Auditorio Baldomero Cores de la Casa de la Cultura con Sergio Alba y su monólogo cómico Dous rombos. Pasa para a cama!, un espectáculo-homenaje con numerosas referencias a los años 70, 80 y 90.
Para cerrar el fin de semana, el domingo 12 a las 20:00 horas habrá una cita con la música clásica en un concierto de la Orquesta y Coro de la Universidade de Santiago: Música en Camiño 2026.
Este es el programa de conciertos externos que organiza la Orquesta y el Coro de la Universidad de Santiago de Compostela.
En este concierto participará la artista Estela Blanco, nacida en Cee y flautista, cuya participación como solista en el Concertino de Chaminade supone una oportunidad de desarrollo artístico en un contexto orquestal real, en línea con la filosofía del proyecto X+Música.