Brens contará con una base del servicio de vigilancia aduanera

Una embarcación de vigilancia aduanera Cedida

Después de treinta años de espera, la Costa da Morte contará por fin con una base estable del Servicio de Vigilancia Aduanera en el puerto de Brens y con una patrullera que garantizará el control de toda la zona costera entre Fisterra y Laxe, que hasta el momento era un punto ciego en materia de vigilancia marítima.

La zona norte estará apoyada por la Base marítima de A Coruña y contará también con embarcaciones tanto en Muros como en Camariñas.

Desde el BNG expresaron ayer su satisfacción por la medida y explicaron que la misma se enmarca en un proceso de reorganización coordinado a nivel central y por la Delegación Especial de Galicia y por la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, que contempló el refuerzo de medios materiales en Galicia, con especial atención a la Costa da Morte.

Se prevé, que tras la reorganización, estén operativas en la Costa da Morte tres embarcaciones: una modelo Rodman 33 (semirrígida cabinada de 33 pies), una modelo Rodman 101 (patrullero de altura de 101 pies) y una embarcación semirrígida no cabinada.

La primera es la misma que ya está operando en Muros; la patrullera tendrá base en Brens; y la última irá para la ría de Camariñas.

El diputado nacionalista Óscar Insua, que presentó durante esta legislatura las primeras iniciativas en el Parlamento de Galicia, además de canalizar la demanda en el Congreso de los Diputados, se felicita por este anuncio: “Estamos moi satisfeitos co conseguido. Non foi sen tempo, pero a espera pagou a pena. Por fin o goberno do estado cumpre cunha demanda histórica da nosa comarca. Agora imos seguir traballando para que entre a funcionar canto antes a unidade administrativa, e para que traian unha patrulleira en condicións”