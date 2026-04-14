Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

Brens contará con una base del servicio de vigilancia aduanera

El puerto ceense contará con una embarcación y el de Camariñas con otra que se unirán a la que ya viene operando en la zona de Muros

Redacción
14/04/2026 23:02
Una embarcación de vigilancia aduanera
Una embarcación de vigilancia aduanera
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Después de treinta años de espera, la Costa da Morte contará por fin con una base estable del Servicio de Vigilancia Aduanera en el puerto de Brens y con una patrullera que garantizará el control de toda la zona costera entre Fisterra y Laxe, que hasta el momento era un punto ciego en materia de vigilancia marítima. 

La zona norte estará apoyada por la Base marítima de A Coruña y contará también con embarcaciones tanto en Muros como en Camariñas. 

Desde el BNG expresaron ayer su satisfacción por la medida y explicaron que la misma se enmarca en un proceso de reorganización coordinado a nivel central y por la Delegación Especial de Galicia y por la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, que contempló el refuerzo de medios materiales en Galicia, con especial atención a la Costa da Morte. 

Se prevé, que tras la reorganización, estén operativas en la Costa da Morte tres embarcaciones: una modelo Rodman 33 (semirrígida cabinada de 33 pies), una modelo Rodman 101 (patrullero de altura de 101 pies) y una embarcación semirrígida no cabinada. 

La primera es la misma que ya está operando en Muros; la patrullera tendrá base en Brens; y la última irá para la ría de Camariñas. 

El diputado nacionalista Óscar Insua, que presentó durante esta legislatura las primeras iniciativas en el Parlamento de Galicia, además de canalizar la demanda en el Congreso de los Diputados, se felicita por este anuncio: “Estamos moi satisfeitos co conseguido. Non foi sen tempo, pero a espera pagou a pena. Por fin o goberno do estado cumpre cunha demanda histórica da nosa comarca. Agora imos seguir traballando para que entre a funcionar canto antes a unidade administrativa, e para que traian unha patrulleira en condicións”

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Una embarcación de vigilancia aduanera

Brens contará con una base del servicio de vigilancia aduanera
Redacción
PHOTO-2026-04-10-20-21-40

Exitosa presentación en Cee de ‘En vésperas de nada’, de José Pardiñas
Redacción
Orquesta de la USC

Presentación literaria, monólogo cómico y la Orquesta e Coro da USC en Cee
Redacción
Comida contra el cáncer en Coristanco

Comienzan los Club de Saúde de la Costa da Morte en Cee y A Laracha
Redacción