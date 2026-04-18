El BNG carga contra Educación por la falta de apoyo a alumnado con necesidades especiales

Manifestación por la falta de profesorado en Cee Cedida

El BNG ha elevado al Parlamento gallego la situación del alumnado con necesidades especiales en la Costa da Morte, denunciando la falta de profesorado suficiente en varios centros educativos de la comarca. El diputado Óscar Insua ha presentado iniciativas para exigir a la Xunta que refuerce de manera inmediata los recursos en el IES Agra de Raíces, en Cee, así como la restitución del especialista de audición y lenguaje itinerante en el CEIP de Brens y en la EEI de Pereiriña.

La formación nacionalista sostiene que la comunidad educativa lleva meses reclamando una mayor dotación de personal sin obtener respuesta por parte de la Consellería de Educación. Ante esta situación, algunas familias decidieron acudir a la vía judicial para defender el derecho de sus hijos a una atención adecuada. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dado la razón a los demandantes al dictar medidas cautelares que obligan a restablecer el mismo nivel de apoyo docente que el alumnado tenía el curso anterior.

Sin embargo, el BNG denuncia que la Consellería no ha ejecutado plenamente esta resolución y que, en su lugar, ha reducido recursos en otros centros del municipio. Según explica Insua, la contratación parcial de un especialista no ha sido suficiente y ha tenido como consecuencia la retirada de apoyos en Brens y Pereiriña. El diputado critica que esta situación evidencia una gestión deficiente de los recursos educativos en la comarca.

“O desmantelamento da educación pública polo PP parece que hai que paralo nos tribunais de xustiza, e é ben triste chegar a este punto”, afirma Insua, quien también califica de “miserable” que las familias tengan que recurrir a los juzgados para garantizar la atención de sus hijos.

El BNG reclama a la Xunta que cumpla íntegramente la resolución judicial sin perjudicar a otros centros y que garantice una dotación suficiente de profesorado especializado en toda la Costa da Morte. La formación insiste en que la atención al alumnado con necesidades específicas no puede depender de ajustes puntuales, sino de una planificación estable que garantice la igualdad educativa.