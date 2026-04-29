Xeal da a conocer a los escolares del CEIP do Pindo su cuentacuentos ‘A Fábrica da Luz’

Escolares del colegio de O Pindo que asistieron a la primera sesión del cuentacuentos "A Fábrica da Luz" Cedida

Escolares del colegio de O Pindo fueron los primeros en conocer el cuentacuentos infantil ‘A Fábrica da Luz’, con el que Xeal quiere dar a conocer a los niños el proceso que permite transformar en electricidad la fuerza del agua.

A una primera sesión impartida el miércoles por la mañana en la central eléctrica de O Pindo asistieron una quincena de escolares de entre 6 y 8 años, mientras que la desarrollada en horario de tarde fue presenciada por cerca de una veintena de niños, en su mayoría hijos e hijas de personal de la propia compañía.

El objetivo de ambas sesiones es claro: transmitir de forma sencilla a los pequeños espectadores la idea de que se encuentran en una auténtica “fábrica de luz” y que la energía que ilumina hogares y colegios nace de la fuerza de la naturaleza y del trabajo constante de un equipo humano.

A través de la narración de “A Fábrica da Luz”, niños y niñas descubren la relación entre el entorno natural —la lluvia y la fuerza del agua— y el trabajo que permite transformar esa energía en electricidad.

Con esta iniciativa Xeal refuerza su apuesta por acciones divulgativas.