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Cee

Cee repite éxito en la 38º edición del Día da Muiñeira

La actividad organizada por la AC Terra de Sena aborrotó la Praza 8 de Marzo

Redacción
01/05/2026 22:53
Uno de los grupos participantes en plena actuación
Uno de los grupos participantes en plena actuación
CRISTIAN_TRILLO
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La Praza 8 de Marzo de Cee se llenó ayer del mejor folclore con la celebración de la 38ª edición del Día da Muiñeira a cargo de la AC Terra de Sena. 

Más de 600 bailarinas y músicos, convenientemente ataviados con sus trajes típicos, dejaron de manifiesto que la pervivencia de este rico legado de la cultura popular gallega está asegurada. 

Entre las agrupaciones asistentes predominaban las del propio municipio– casos de los anfitriones de Terra de Sena, Novo Viana y Pedras Miúdas– y su entorno, pero también las había de localidades mucho más lejanas como Palas de Rei, Betanzos, Boiro o Calo. 

La cita que arrancó a media tarde bailando la Muiñeira do Hío interpretada por miembros de Catalmibre Tradicional, generó expectación y atrajo a un buen número de visitantes, muchos de ellos familiares de los propios participantes.

Tras desfilar por el pueblo los grupos actuaron en la Praza 8 de Marzo
Tras desfilar por el pueblo los grupos actuaron en la Praza 8 de Marzo
CRISTIAN TRILLO
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