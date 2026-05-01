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Cee

“O teu legado, o meu futuro” busca impulsar el empleo en las comarcas de la Costa da Morte

La actividad fue organizada por el Polo de emprendimiento con sede en Coristanco y por el Concello de Cee

Redacción
01/05/2026 22:50
La jornada se desarrolló el pasado miércoles en Cee
La jornada se desarrolló el pasado miércoles en Cee
Cedida
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El Concello de Cee acogió el pasado jueves una jornada sobre el programa “O teu legado, o meu futuro”, una iniciativa promovida por el Polo de Emprendimiento con sede en Coristanco y el propio Concello de Cee, cuyo objetivo es conectar empresas locales con talento de los centros de FP, fomentando el relevo generacional y la retención de talento joven. 

La apertura corrió a cargo del director territorial de la Consellería de Emprego, Juan José Couce, y de alcaldesa de Cee, Margarita Lamela. 

La regidora destacó la importancia de este tipo de iniciativas para “abrir portas, tender pontes e crear oportunidades reais para a nosa xente”. 

La jornada reunió a tres colectivos claves: demandantes de empleo, alumnos de FP y personas emprendedoras para favorecer así el contacto directo con el tejido empresarial de la comarca. 

El encuentro incluyó una mesa técnica centrada en el relevo empresarial, el empleo y la captación de talento. 

Los representantes de las empresas asistentes expusieron sus necesidades de mano de obra y el perfil de trabajadores que buscan. 

También se llevó a cabo una sesión de networking y un ‘café de conexión empresa-talento’, que permitió un intercambio directo con vistas a posibles incorporaciones laborales o a través de prácticas.

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