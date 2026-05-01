“O teu legado, o meu futuro” busca impulsar el empleo en las comarcas de la Costa da Morte

La jornada se desarrolló el pasado miércoles en Cee Cedida

El Concello de Cee acogió el pasado jueves una jornada sobre el programa “O teu legado, o meu futuro”, una iniciativa promovida por el Polo de Emprendimiento con sede en Coristanco y el propio Concello de Cee, cuyo objetivo es conectar empresas locales con talento de los centros de FP, fomentando el relevo generacional y la retención de talento joven.

La apertura corrió a cargo del director territorial de la Consellería de Emprego, Juan José Couce, y de alcaldesa de Cee, Margarita Lamela.

La regidora destacó la importancia de este tipo de iniciativas para “abrir portas, tender pontes e crear oportunidades reais para a nosa xente”.

La jornada reunió a tres colectivos claves: demandantes de empleo, alumnos de FP y personas emprendedoras para favorecer así el contacto directo con el tejido empresarial de la comarca.

El encuentro incluyó una mesa técnica centrada en el relevo empresarial, el empleo y la captación de talento.

Los representantes de las empresas asistentes expusieron sus necesidades de mano de obra y el perfil de trabajadores que buscan.

También se llevó a cabo una sesión de networking y un ‘café de conexión empresa-talento’, que permitió un intercambio directo con vistas a posibles incorporaciones laborales o a través de prácticas.