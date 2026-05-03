Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

La asociación de empresarios de Cee cierra con éxito ‘A Campá toca en Cee’

Redacción
03/05/2026 20:26
Sorteo de la campaña 'A Campá toca en Cee'
Sorteo de la campaña 'A Campá toca en Cee'
Fuentes Cee
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La asociación de empresarios de Cee cerró con éxito la campaña comercial ‘A Campá toca en Cee’, una iniciativa que llenó de ambiente las calles de la localidad y puso en valor el comercio de proximidad. La jornada se desarrolló con una amplia participación de vecinos y visitantes, que disfrutaron de música, actividades, descuentos y animación en distintos puntos del municipio. 

Uno de los principales atractivos de la campaña fue el reparto de más de 1.800 premios directos, además del sorteo de una gran cesta valorada en 5.000 euros, que centró la atención en la Praza 8 de marzo este sábado. La iniciativa contribuyó a dinamizar la actividad económica local y reforzar el papel del comercio como motor social. 

La alcaldesa de Cee, Margot Lamela, destacó el impacto de la campaña y felicitó a la organización por el trabajo realizado. En este sentido, subrayó “o enorme traballo, a implicación e a ilusión” de la asociación de empresarios, así como la participación de comerciantes, hosteleros y vecinos que hicieron posible el éxito de la jornada. 

Desde el Concello pusieron en valor la importancia de este tipo de iniciativas, que no solo impulsan la economía local, sino que también refuerzan la identidad y la vida social del municipio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Sorteo de la campaña 'A Campá toca en Cee'

La asociación de empresarios de Cee cierra con éxito ‘A Campá toca en Cee’
Redacción
Uno de los grupos participantes en plena actuación

Cee repite éxito en la 38º edición del Día da Muiñeira
Redacción
La jornada se desarrolló el pasado miércoles en Cee

“O teu legado, o meu futuro” busca impulsar el empleo en las comarcas de la Costa da Morte
Redacción
Escolares del colegio de O Pindo que asistieron a la primera sesión del cuentacuentos "A Fábrica da Luz"

Xeal da a conocer a los escolares del CEIP do Pindo su cuentacuentos ‘A Fábrica da Luz’
Redacción