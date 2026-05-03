La asociación de empresarios de Cee cierra con éxito ‘A Campá toca en Cee’

Sorteo de la campaña 'A Campá toca en Cee' Fuentes Cee

La asociación de empresarios de Cee cerró con éxito la campaña comercial ‘A Campá toca en Cee’, una iniciativa que llenó de ambiente las calles de la localidad y puso en valor el comercio de proximidad. La jornada se desarrolló con una amplia participación de vecinos y visitantes, que disfrutaron de música, actividades, descuentos y animación en distintos puntos del municipio.

Uno de los principales atractivos de la campaña fue el reparto de más de 1.800 premios directos, además del sorteo de una gran cesta valorada en 5.000 euros, que centró la atención en la Praza 8 de marzo este sábado. La iniciativa contribuyó a dinamizar la actividad económica local y reforzar el papel del comercio como motor social.

La alcaldesa de Cee, Margot Lamela, destacó el impacto de la campaña y felicitó a la organización por el trabajo realizado. En este sentido, subrayó “o enorme traballo, a implicación e a ilusión” de la asociación de empresarios, así como la participación de comerciantes, hosteleros y vecinos que hicieron posible el éxito de la jornada.

Desde el Concello pusieron en valor la importancia de este tipo de iniciativas, que no solo impulsan la economía local, sino que también refuerzan la identidad y la vida social del municipio.