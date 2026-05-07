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Cee

El BNG de Cee exige al Concello mejoras urgentes en el campo de fútbol de Sampaio de Refoxos

Redacción
07/05/2026 20:38
Estado del campo de futbol de Sampaio en Cee
Estado del campo de futbol de Sampaio en Cee
Cedida
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El BNG de Cee solicitará al Concello actuaciones urgentes en los vestuarios auxiliares y en la zona de almacén y cantina del campo de fútbol de Sampaio de Refoxos, instalaciones utilizadas habitualmente por el Atlético Pereiriña y el Inter de Brens, además de algunas categorías inferiores del UC Cee

La formación nacionalista denuncia el “estado de abandono” en el que se encuentran actualmente estos espacios y advierte de las deficientes condiciones en las que trabajan los clubes deportivos. Según expone el BNG, la zona destinada a almacén y cantina presenta importantes problemas de humedades y paredes con la pintura deteriorada, una situación que provoca además acumulación constante de suciedad en el suelo. 

En cuanto a los vestuarios, señalan que existen paredes deterioradas, puertas con agujeros y daños provocados por la humedad y la carcoma, además de falta de accesorios y estanterías. A ello se suman problemas recurrentes con el suministro de agua caliente, lo que obliga en ocasiones a los equipos a ducharse con agua fría o incluso a renunciar a utilizar las duchas tras los entrenamientos y partidos. 

Ante esta situación, el BNG registrará una petición formal en el Concello para reclamar el pintado de ambas instalaciones, la mejora de las puertas y una solución definitiva a los problemas del agua caliente. La formación considera, no obstante, que las actuaciones necesarias deberían ir más allá y plantea habilitar un espacio más amplio y adecuado tanto para el almacenamiento de material como para el funcionamiento de la cantina utilizada por los clubes. 

Desde el Bloque recuerdan además la importancia que tiene este tipo de instalaciones para la actividad diaria de las entidades deportivas y destacan que la cantina constituye una de las principales vías de financiación directa para los equipos locales. Por ello, defienden que contar con espacios en condiciones adecuadas de salubridad y mantenimiento “é o mínimo” para apoyar el trabajo de las directivas y del deporte base en el municipio.

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