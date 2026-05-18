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Cee

El IES Fernando Blanco reúne teatro escolar y comedia poética en su Semana das Artes Escénicas

La escuela coruñesa Casahamlet pondrá este martes en escena 'Pode sorrir e ser un bellaco'.

Redacción
18/05/2026 21:08
Vista de la fachada del instituto Fernando Blanco
Vista de la fachada del instituto Fernando Blanco
EC
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La III Semana das Artes Escénicas del IES Fernando Blanco de Cee continúa desarrollándose hasta el próximo 21 de mayo con una programación que combina teatro escolar, propuestas de creación contemporánea y la participación de compañías y escuelas vinculadas al mundo escénico gallego. 

El proyecto cultural está impulsado por el Departamento de Lingua Castelá del centro y por el trabajo que desde hace años desarrollan los docentes Marina Gómez Pose y Fernando Castro Paredes a través del grupo 'Tuéjele', integrado por alumnado del instituto y convertido ya en una referencia dentro de las actividades culturales del Fernando Blanco. 

Tras el arranque de la programación el pasado día 14 con 'Sobremesa', de Teatro das Maniotas, del IES de Brión, la semana continuará este lunes con la actuación de LixOcho, grupo de teatro del Colexio Eduardo Pondal de Cangas. Una de las jornadas con mayor actividad será la de este martes.

 Por la mañana, Farándula Velutina, considerado el germen de 'Tuéjele', representará la obra 'Mamá!', mientras que por la tarde la escuela coruñesa Casahamlet pondrá en escena 'Pode sorrir e ser un bellaco'. El miércoles será el turno de 'O último home', una comedia poética de Manuel Cortés que amplía la programación más allá del ámbito estrictamente escolar. 

La Semana das Artes Escénicas finalizará el jueves con dos nuevas representaciones. A las 12.20 horas, el grupo 'Tuéjele Teatro' estrenará 'Magnetismo', una de las propuestas centrales del programa de este año. Ya por la tarde actuará la Escola Municipal de Teatro de Corcubión con la obra 'Criaturas'.

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