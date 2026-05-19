El BNG vuelve a reclamar que se refuerce la seguridad viaria en Cee tras un nuevo atropello

Los nacionalistas anuncian que volverán a llevar de nuevo al Parlamento la problemática viaria de Estorde Cedida

El nuevo atropello ocurrido el pasado lunes en la avenida Fernando Blanco de Cee, concretamente a la altura del instituto, ha servido para que el BNG vuelva a incidir en la necesidad de reforzar la seguridad viaria y reclame medidas urgentes “antes de que haxa desgrazas maiores, como xa ten acontecido”.

Los nacionalistas ceenses insisten en que se debe actuar cuanto antes para minimizar al máximo la posibilidad de que se repitan más percances viarios en la zona.

“Alegrámonos que o atropelo sucedido este luns quedase nun susto, pero a Xunta ten que tomarse este asunto dunha vez en serio para que non acontezan desgrazas maiores, como xa ten sucedido na mesma travesía onde o luns houbo un atropelo a unha persoa, e tamén na Avenida de Fisterra”, declara el portavoz del BNG de Cee, Serxio Domínguez Louro.

El edil entiende que el gobierno municipal también puede actuar en la medida de sus posibilidades en los puntos viarios más críticos, y compara el índice de siniestralidad de las avenidas de Fisterra y Fernando Blanco, en Cee, con la carretera que cruza el núcleo de Vimianzo.

“Nesta comparación, Cee sae perdendo claramente. Nas travesías do noso municipio faltan pasos de peóns correctamente sinalizados e con iluminación a ambos lados, así como beirarrúas axeitadas e limitación de estacionamentos na volta dos pasos para as persoas”, afirma Domínguez.

Estorde

El portavoz de los nacionalistas de Cee aprovechó para anunciar que el próximo viernes el diputado de la formación Óscar Insua volverá a defender en el Parlamento de Galicia la necesidad de mejorar la seguridad para peatones y conductores en la AC-445 a su paso por la localidad de Estorde.

El asunto ya fue abordado el año pasado en la Cámara gallega, a la que en febrero de este año Ínsua volvió a llevar diversas iniciativas al respecto.

“Logo de que o goberno galego instalase hai uns meses en Estorde dúas marquesiñas para as paradas de autobús, o máis lóxico é que se proceda a habilitar pasos de peóns para aquelas persoas que necesitan cruzar a estrada sen que se produza unha situación de perigo”, argumenta Serxio Domínguez.

El integrante de la oposición ceense entiende también que, además de pasos de peatones próximos a las marquesinas, habría que limitar la velocidad del tráfico a un máximo de 50 kilómetros por hora teniendo en cuenta el tránsito de personas, que se intensifica mucho más durante la jornada estival, sin olvidar el importante flujo de peregrinos que caminan por el lugar y se ven obligados a cruzar la carretera.

“Agardamos que a Xunta desta vez tome medidas e que non espere a que haxa unha morte, como aconteceu non hai tanto tempo na recta da Anchoa, en Fisterra. Hai que actuar antes de que poida pasar algunha desgraza”, apunta por último.