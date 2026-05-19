El pleno de Cee aprueba pagar 74.000 euros para evitar el cierre de los Cines A Xunqueira

El pleno de Cee celebrado el lunes Cedida

Los cines A Xunqueira seguirán operativos, al menos de momento, después de que el gobierno local de Cee aprobase, con su mayoría absoluta, el reconocimiento extrajudicial de crédito de 74.025 euros destinado a regularizar la deuda acumulada por la empresa que gestiona las salas con la comunidad de propietarios del Centro Comercial Finis Terrae.

La sesión, celebrada de urgencia este lunes, estuvo marcada por un intenso debate político sobre la gestión económica del servicio y sobre el papel que debe asumir el Concello para garantizar la continuidad de una infraestructura considerada estratégica para la vida cultural y comercial del municipio. El ejecutivo socialista sacó adelante tanto el levantamiento del reparo de Intervención como el pago de la deuda gracias a su mayoría absoluta, mientras PP, BNG e IxCee optaron por la abstención.

La decisión llega tras la movilización ciudadana organizada para intentar salvar los cines, una campaña que consiguió llenar las salas y visibilizar el respaldo social a la continuidad de este servicio. El conflicto alrededor de los cines se arrastra desde hace tiempo y tiene su origen, principalmente, en los elevados gastos de comunidad del Centro Comercial Finis Terrae.

Según había explicado semanas atrás el propio Concello, el principal problema económico no era el alquiler municipal —situado en unos 403 euros mensuales— sino las cuotas comunitarias, que ascienden a casi 3.000 euros al mes. El gobierno local sostiene que durante años existieron problemas de facturación y comunicación con la gerencia de la comunidad de propietarios. A principios de año ya el Concello abonó más de 44.000 euros correspondientes a cinco trimestres acumulados, mientras que la deuda que se saldará con el reconocimiento aprobado en el pleno deriva de recibos que no fueron emitidos ni comunicados en tiempo y forma en años anteriores.

Durante el pleno, los grupos de la oposición mostraron importantes reservas sobre la solución aprobada. Desde el Partido Popular, Jesús Picallo reconoció la “complicada tesitura” del ejecutivo ceense, y advirtió que la solicitud del gobierno a la comunidad para que se bonifique o se reduzca la cuota de la comunidad es un “agravio comparativo” con otros negocios y propietarios del centro comercial.

"É unha débeda que é nosa, porque somos os propietarios. A débeda é do Concello" Margot Lamela, alcaldesa de Cee

Más dura se mostró Pilar Iglesias, portavoz de IxCee, quien cuestionó que el Concello tenga que asumir con fondos públicos una deuda vinculada a una actividad privada. “O Concello de Cee non ten capacidade para subvencionar a actividade empresarial”, defendió, apostando por negociar un plan de pagos progresivo con la empresa concesionaria.

El BNG, por su parte, puso en valor la campaña impulsada por los jóvenes ceenses para evitar el cierre de los cines y recordó que el conflicto lleva años sin resolverse y que la alcaldesa, aunque lo negara, tenía que conocer la situación. Al respecto, los nacionalistas criticaron que el Concello esperase hasta ahora para buscar una solución al problema: “A un ano das eleccións vostede non quere ser a alcaldesa que peche os cines”, afirmaron.

Desde el gobierno local, la alcaldesa Margarita Lamela defendió que el Concello no estaba subvencionando una actividad empresarial. "É unha débeda que é nosa, porque somos os propietarios. A débeda é do Concello", zanjó.

Lamela recordó que en las últimas semanas había solicitado formalmente a la comunidad de propietarios la convocatoria urgente de una junta extraordinaria para estudiar posibles bonificaciones o reducciones de cuotas, recordando además que ya existen precedentes de rebajas aplicadas a otros locales del centro comercial. Sin embargo, hasta el momento la reunión no de ha convocado.