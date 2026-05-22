El BNG consigue el compromiso de la AXI para estudiar la seguridad viaria en Estorde

Los nacionalistas en la vía de Estorde Cedida

El BNG ha conseguido el compromiso de la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), María Deza, de realizar un estudio de seguridad viaria en la AC-445 a su paso por Estorde (Cee).

La formación nacionalista lleva reclamando desde hace tiempo a la Xunta que instale en la zona pasos de peatones y señales de reducción de la velocidad a 50 kilómetros por hora, teniendo en cuenta el tránsito de personas, que se intensifica en verano.

El diputado Oscar Insua interpeló este viernes sobre esta cuestión a la directora de la AXI en la comisión de Ordenación Territorial en el Parlamento gallego. “O máis lóxico é que se proceda a habilitar pasos de peóns para aquelas persoas que necesitan cruzar a estrada sen que se produza unha situación de perigo”, señaló.

Además, criticó los “cero investimentos” de la Xunta en las travesías de Cee y lamentó que “leven tantos anos para acometer obras de mellora de seguridade neste municipio, tendo en conta que nos últimos anos rexistráronse varios atropelos, e incluso houbo dúas persoas falecidas”. Insua agradeció que se vaya a hacer un estudio de seguridad vial, e insistió en que se lleve a cabo en verano.