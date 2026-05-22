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Cee

El BNG consigue el compromiso de la AXI para estudiar la seguridad viaria en Estorde

Pide instalar en la zona pasos de peatones y señales de reducción de la velocidad a 50 kilómetros por hora

Redacción
22/05/2026 20:27
Los nacionalistas anuncian que volverán a llevar de nuevo al Parlamento la problemática viaria de Estorde
Los nacionalistas en la vía de Estorde
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El BNG ha conseguido el compromiso de la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), María Deza, de realizar un estudio de seguridad viaria en la AC-445 a su paso por Estorde (Cee).

 La formación nacionalista lleva reclamando desde hace tiempo a la Xunta que instale en la zona pasos de peatones y señales de reducción de la velocidad a 50 kilómetros por hora, teniendo en cuenta el tránsito de personas, que se intensifica en verano. 

El diputado Oscar Insua interpeló este viernes sobre esta cuestión a la directora de la AXI en la comisión de Ordenación Territorial en el Parlamento gallego. “O máis lóxico é que se proceda a habilitar pasos de peóns para aquelas persoas que necesitan cruzar a estrada sen que se produza unha situación de perigo”, señaló. 

Además, criticó los “cero investimentos” de la Xunta en las travesías de Cee y lamentó que “leven tantos anos para acometer obras de mellora de seguridade neste municipio, tendo en conta que nos últimos anos rexistráronse varios atropelos, e incluso houbo dúas persoas falecidas”. Insua agradeció que se vaya a hacer un estudio de seguridad vial, e insistió en que se lleve a cabo en verano.

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