Cee clausura el mes de las Letras Galegas con una exposición de óleos de Fernando Lado ‘Ferny’

La alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, presidirá el acto de inauguración de la exposición Cristian Trillo

El Concello de Cee pondrá fin al programa de las Letras Galegas con una nueva exposición en la Casa de Cultura.

La muestra ‘Óleos en lámina’, de Fernando Lado ‘Ferny’, se inaugura el próximo sábado a las 11.30 horas.

La obra pictórica de Ferny se caracteriza por su variedad temática, que abarca desde todo lo relacionado con los planetas y el universo, hasta retratos y lugares bien reconocibles del entorno, todo ello con un estilo muy característico en el que destaca el realismo y el gusto por el detalle.

La muestra podrá visitarse durante todo el mes de junio, de lunes a viernes en horario de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas, así como los sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Por otra parte, el 1 de junio se abren los plazos de renovación de plaza en las escuelas municipales de música y teatro. Para más información puede recurrirse a la página web del Concello de Cee.