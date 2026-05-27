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Cee

La asociación Paseniño y Xeal impulsan la inclusión social en la Costa da Morte

La entidad oferta desde su local ceense un amplio programa para niños y adolescentes con diversidad funcional

Redacción
27/05/2026 20:46
Vista exterior del local de la asociación Paseniño
Vista exterior del local de la asociación Paseniño
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La Asociación Paseniño afianza su papel como entidad de referencia en la Costa da Morte en lo tocante a respaldo a la infancia y a la adolescencia con diversidad funcional o necesidades de apoyo. 

En los últimos meses, la entidad intensificó su actividad en su nuevo local, situado frente al CEIP Vila de Cee, convirtiéndolo en un espacio cada vez más activo. 

Desde este punto de encuentro, la entidad desarrolla un programa variado que abarca respiro familiar, talleres socioeducativos, actividades para el desarrollo de la autonomía, ocio inclusivo y espacios de participación adaptados a las necesidades de niños, niñas y adolescentes de la zona. 

En la Costa da Morte las familias necesitadas de estos servicios se vieron obligadas durante muchos años a desplazarse en busca de apoyos especializados y actividades adaptadas. 

Hoy la entidad ofrece una alternativa próxima y accesible. 

Pero la mirada de Paseniño va más allá de la infancia y la adolescencia.

 La asociación desarrolla también propuestas dirigidas a las familias: espacios de encuentro, de formación y de apoyo emocional donde padres, madres y otros cuidadores pueden compartir experiencias, adquirir herramientas y sentirse acompañados. 

Porque la inclusión real requiere también cuidar a quien cuida.

 Junto a las actividades específicas para personas con diversidad funcional o necesidades de apoyo, Paseniño impulsa espacios compartidos en los que participantes con diferentes capacidades, ritmos y necesidades conviven, aprenden y juegan juntos. 

La inclusión deja así de ser un objetivo abstracto para convertirse en una realidad vivida, construida desde la cercanía, las actividades creativas compartidas y la convivencia diaria. 

El crecimiento de Paseniño está siendo posible gracias a la colaboración de Xeal, que permitió poner en marcha el proyecto ‘Inclúeme: ocio e deporte para tod@s’. 

“O apoio de Xeal foi clave para consolidar a nosa presenza na comunidade e mellorar a calidade dos servizos que ofrecemos”, dice Alejandra, la presidenta de la asociación. 

María Couto, CEO de Xeal apunta también que “para nós é fundamental impulsar iniciativas que xeren impacto social directo nos territorios onde estamos presentes”.

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