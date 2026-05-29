Dieciséis actividades y eventos conforma el Verán Deportivo 2026 del Concello de Cee

El 3 de julio se celebrará una nueva edición del Día do Deporte na Rúa EC

El Concello de Cee ha diseñado un amplio y variado programa deportivo para los meses de verano.

La oferta incluye eventos ya consolidados y múltiples disciplinas, gracias a la colaboración de las entidades deportivas municipales.

La programación se dio a conocer este viernes en un acto al que asistió la alcaldesa, Margarita Lamela.

En ese programa figura el IX Campus de Fútbol Sala organizado por el FSF Villa de Cee entre el 22 y el 27 de julio. Va dirigido a niños de 6 a 13 años, a los que se podrá inscribir en el pabellón municipal hasta el día 18 de junio o por whatsapp en el número de teléfono 679 012 595.

Entre el 29 de junio y el 3 de juio también se llevará a cabo una nueva edición del Deporcampus para niños y niñas de entre 6 y 14 años. El plazo de inscripción se cerrará el 23 de junio.

El 3 de julio se celebrará el 11º Día do Deporte na Rúa, en estrecha colaboración con clubes y entidades deportivas.

El Día da Bicicleta se fija para el día 11 de julio para que la posibilidad de anotación estará abierta hasta el 9 del mismo mes en el Servizo de Deportes Municipal (981 745 100, ext. nº 3) o por email (deportes@cee.gal).

El 18 de julio tendrá lugar la XI Pedestre Nocturna Concello de Cee para la que las inscripciones deben formalizarse en www.correndopolacostadamorte.com.

El Campus de Baloncesto del ACB Costa da Morte se prolongará entre el 1 de julio y el 14 de agosto para edades comprendidas entre los 6 y los 17 años (inscripciones en el número de teléfono 658 696 259 o en acbcostadamorte@hotmail.com).

El UC Cee, por su parte, organizará entre el 6 y el 31 de julio otra edición de su campus de tecnificación, actividad para la que la posibilidad de anotación se abre el 5 de junio (658 973 844 o unionclubcee@gmail.com).

Entre el 7 y el 30 de julio la entidad también ofertará un campus de fútbol femenino.

Otras propuestas son la Escola de Verán de Taekwond-Do ITF y Kick Boxing, promovida por el Club Cee Deportes de Contacto; el IV Campus de Tenis de Mesa, del 6 de julio al 26 de agosto; el Campus Multideporte, del 1 al 14 de julio; el Campus de Verán de Arte e Movemento, previsto para julio y agosto; el Campus de Kick Boxing, del Club Deportivo Dafit Cee; la Escola de Verán del Club Taekwondo Juan Cee (julio y agosto); o el III Campus de Atletismo que llevará a cabo a finales de agosto la AD Olimpia.