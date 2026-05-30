Cee inaugura la exposición 'Óleos en lámina' de Fernando Lado 'Ferny'

Inauguración de la exposición de Fernando Lado en Cee

La Casa da Cultura de Cee acoge la exposición 'Óleos en lámina', del artista Fernando Lado 'Ferny', una muestra centrada en la sensibilidad, la memoria y la pasión por la pintura.

La inauguración permitió acercarse al universo creativo de un autor que, según destacó la alcaldesa Margot Lamela, mantiene vivo su vínculo con el arte desde sus primeros dibujos escolares hasta las obras que ahora pueden contemplarse en esta exposición.