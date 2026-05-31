Familias y docentes reflexionan en Cee sobre el uso responsable de la tecnología desde la infancia

La primera sesión celebrada en A Pereiriña Cedida

La Escuela Infantil de A Pereiriñan de Cee acogió esta semana la primera de las charlas sobre uso responsable, crítico y humano de la tecnología organizadas por el CFR Coruña a través de su extensión del centro asociado de Vimianzo. La iniciativa reunió a familias y docentes para reflexionar sobre los retos que plantea el entorno digital en las primeras etapas educativas.

La sesión fue impartida por Fina Paulos Lareo y Óscar Rey Calo y contó con la colaboración de las maestras Ana, Pili y María, de la EEI A Pereiriña y del CEIP de Brens. Durante el encuentro se abordaron cuestiones relacionadas con los hábitos tecnológicos saludables, la seguridad en línea, el desarrollo del pensamiento crítico y el papel que desempeñan las familias en la creación de un entorno digital equilibrado y seguro para los menores.

Fina Paulos y Óscar Rey, reconocidos como los dos mejores docentes de España Más información

La charla se desarrolló en un ambiente participativo, con numerosas preguntas e intercambios de experiencias entre los asistentes. Los ponentes incidieron en que la tecnología puede convertirse en una herramienta valiosa para el aprendizaje y el bienestar siempre que se utilice de forma consciente y acompañada por los adultos.

Tanto Fina Paulos como Óscar Rey agradecieron la implicación del profesorado y destacaron la importancia de crear espacios de formación dirigidos a las familias. Según señalaron, este tipo de actividades contribuyen a reforzar la colaboración entre escuela y hogar, un aspecto fundamental para promover una educación digital ética y segura.

Los organizadores también pusieron en valor el trabajo de las docentes implicadas, subrayando que la educación no se limita al aula y que las familias desempeñan un papel esencial en la construcción de hábitos y aprendizajes cotidianos.

El ciclo continuará el próximo 5 de junio en el CEIP de Brens, donde se celebrará una nueva sesión con el objetivo de seguir fomentando una relación saludable con la tecnología y reforzar la formación de las familias en materia de educación digital.