Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

Familias y docentes reflexionan en Cee sobre el uso responsable de la tecnología desde la infancia

Redacción
31/05/2026 21:55
La primera sesión celebrada en A Pereiriña
La primera sesión celebrada en A Pereiriña
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Escuela Infantil de A Pereiriñan de Cee acogió esta semana la primera de las charlas sobre uso responsable, crítico y humano de la tecnología organizadas por el CFR Coruña a través de su extensión del centro asociado de Vimianzo. La iniciativa reunió a familias y docentes para reflexionar sobre los retos que plantea el entorno digital en las primeras etapas educativas. 

La sesión fue impartida por Fina Paulos Lareo y Óscar Rey Calo y contó con la colaboración de las maestras Ana, Pili y María, de la EEI A Pereiriña y del CEIP de Brens. Durante el encuentro se abordaron cuestiones relacionadas con los hábitos tecnológicos saludables, la seguridad en línea, el desarrollo del pensamiento crítico y el papel que desempeñan las familias en la creación de un entorno digital equilibrado y seguro para los menores.

Paulos y Rey, en la gala del sábado.Cedida

Fina Paulos y Óscar Rey, reconocidos como los dos mejores docentes de España

Más información

La charla se desarrolló en un ambiente participativo, con numerosas preguntas e intercambios de experiencias entre los asistentes. Los ponentes incidieron en que la tecnología puede convertirse en una herramienta valiosa para el aprendizaje y el bienestar siempre que se utilice de forma consciente y acompañada por los adultos.

Tanto Fina Paulos como Óscar Rey agradecieron la implicación del profesorado y destacaron la importancia de crear espacios de formación dirigidos a las familias. Según señalaron, este tipo de actividades contribuyen a reforzar la colaboración entre escuela y hogar, un aspecto fundamental para promover una educación digital ética y segura.

Los organizadores también pusieron en valor el trabajo de las docentes implicadas, subrayando que la educación no se limita al aula y que las familias desempeñan un papel esencial en la construcción de hábitos y aprendizajes cotidianos.

El ciclo continuará el próximo 5 de junio en el CEIP de Brens, donde se celebrará una nueva sesión con el objetivo de seguir fomentando una relación saludable con la tecnología y reforzar la formación de las familias en materia de educación digital.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Peregrinación a Fátima de la Unión Pastoral de Cee

La Unidad Pastoral de Cee peregrina a Fátima
Redacción
La primera sesión celebrada en A Pereiriña

Familias y docentes reflexionan en Cee sobre el uso responsable de la tecnología desde la infancia
Redacción
Inauguración de la exposición de Fernando Lado en Cee

Cee inaugura la exposición 'Óleos en lámina' de Fernando Lado 'Ferny'
Redacción
El 3 de julio se celebrará una nueva edición del Día do Deporte na Rúa

Dieciséis actividades y eventos conforma el Verán Deportivo 2026 del Concello de Cee
Manuel Froxán Rial