La Unidad Pastoral de Cee peregrina a Fátima

Peregrinación a Fátima de la Unión Pastoral de Cee

Un grupo de fieles de la Unidad Pastoral de Cee realizó una peregrinación al Santuario de Fátima, uno de los principales centros de devoción mariana del mundo. Durante su estancia en la localidad portuguesa, los participantes visitaron el pueblo de los pastorcillos y asistieron a distintos actos religiosos organizados en el santuario.

La expedición celebró la Eucaristía y participó en la tradicional Procesión de las Antorchas, uno de los momentos más emblemáticos de Fátima. Además, seis integrantes del grupo tuvieron la oportunidad de portar la imagen de la Virgen durante el recorrido, una experiencia especialmente significativa para los peregrinos.

El viaje incluyó también una parada en Pontevedra durante el regreso. Allí, el grupo ganó el jubileo que se celebra en la Casa del Inmaculado Corazón de María con motivo del centenario de la aparición de la Virgen a Sor Lucía, una de las videntes de Fátima.