Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

La Unidad Pastoral de Cee peregrina a Fátima

Redacción
31/05/2026 22:20
Peregrinación a Fátima de la Unión Pastoral de Cee
Peregrinación a Fátima de la Unión Pastoral de Cee
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un grupo de fieles de la Unidad Pastoral de Cee realizó una peregrinación al Santuario de Fátima, uno de los principales centros de devoción mariana del mundo. Durante su estancia en la localidad portuguesa, los participantes visitaron el pueblo de los pastorcillos y asistieron a distintos actos religiosos organizados en el santuario. 

La expedición celebró la Eucaristía y participó en la tradicional Procesión de las Antorchas, uno de los momentos más emblemáticos de Fátima. Además, seis integrantes del grupo tuvieron la oportunidad de portar la imagen de la Virgen durante el recorrido, una experiencia especialmente significativa para los peregrinos.

El viaje incluyó también una parada en Pontevedra durante el regreso. Allí, el grupo ganó el jubileo que se celebra en la Casa del Inmaculado Corazón de María con motivo del centenario de la aparición de la Virgen a Sor Lucía, una de las videntes de Fátima.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Peregrinación a Fátima de la Unión Pastoral de Cee

La Unidad Pastoral de Cee peregrina a Fátima
Redacción
La primera sesión celebrada en A Pereiriña

Familias y docentes reflexionan en Cee sobre el uso responsable de la tecnología desde la infancia
Redacción
Inauguración de la exposición de Fernando Lado en Cee

Cee inaugura la exposición 'Óleos en lámina' de Fernando Lado 'Ferny'
Redacción
El 3 de julio se celebrará una nueva edición del Día do Deporte na Rúa

Dieciséis actividades y eventos conforma el Verán Deportivo 2026 del Concello de Cee
Manuel Froxán Rial