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Cee

Los nacionalistas de Muxía, Cee y Dumbría dicen que la Xunta tiene abandonado al río Castro

Los distintos portavoces reclaman actuaciones de limpieza urgentes para acabar con los taponamientos que aumentan el riesgo de inundaciones

Redacción
03/06/2026 19:59
El BNG reclama actuaciones urgente de limpieza del cauce del río
El BNG denuncia que hace mucho tiempo que el cauce del río no se limpia
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Los portavoces municipales del BNG de Muxía, Cee y Dumbría han difundido un comunicado en el dicen querer denunciar el abandono del río Castro por parte de la Xunta, por cuanto amplios tramos de su cauce están “atrancados por restos de riadas dos invernos pasados, que obstrúen a canle e as ribeiras e contaminan a auga”. 

Los nacionalistas hablan de troncos de gran tamaño, como el existente en el paso de Vaosilveiro, obstaculizando el curso del río, al punto de que parte de los senderos que discurren en paralelo están inutilizados o han desaparecido.

 “Esta acumulación de restos vexetais forma tapóns naturais aumentando o risco de inundacións e de contaminación por orgánicos”, dicen. 

También recuerdan que la Xunta anunció en su momento que este año actuarían en 300 kilómetros de cursos fluviales, “mais non nos consta de que a demarcación hidrográfica Galicia Costa nin Augas de Galicia teñen previsto actuar no Castro”, a la vez que apuntan que tras años de abandono en los que solo se llevó a cabo una limpieza puntual en Vaosilveiro, “cremos que o río Castro non pode esperar máis”. 

Por último, plantean también que muchas aldeas vierten directamente al río por falta de estaciones depuradoras.

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