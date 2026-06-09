El pleno de Cee aprueba por unanimidad el convenio para la construcción de la nueva EDAR

El proyecto es clave para acaba de sanear la ría de Cee y Corcubión EC

En una sesión plenaria de carácter extraordinario celebrada el pasado lunes, la corporación municipal de Cee aprobó por unanimidad el convenio para la construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que dará servicio a los municipios de Cee y Corcubión.

Según informa la alcaldesa ceense, Margarita Lamela, la actuación requerirá de una inversión total de 13,87 millones de euros y supondrá un antes y un después, por cuanto permitirá mejorar de forma decisiva el saneamiento y depuración de las aguas residuales de ambos municipios, contribuyendo así a la protección de la ría y a la conservación del medio.

El proyecto será realidad gracias a la importante participación de los fondos europeos Feder, que financian una parte fundamental de la actuación.

Margarita Lamela también quiere agradecer a la Xunta de Galicia “o seu compromiso e a súa aposta decidida por esta infraestrutura estratéxica, asumindo a xestión, contratación e execución dunha actuación imprescindible para garantir un servizo moderno adaptado ás necesidades actuais e futuras”.

La alcaldesa hace extensivo ese agradecimiento a la Diputación por su aportación de 1.400.000 euros, que permitirá “reducir de maneira moi significiativa a carga económica que inicialmente correspondía aos concellos”.

Los dos ayuntamientos harán frente al 20% del coste total de la actuación.

El de Cee aportará 1.030.674,93 euros repartidos en seis anualidades (2027-2032).

Al Concello de Corcubión, por su parte, le corresponderán 343.525 euros.

“Grazas á colaboración entre a UE, Xunta-Augas de Galicia, Deputación e os concellos, faremos realidade una demanda histórica”, concluye Lamela.