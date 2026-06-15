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Cee

El proyecto Interferencias ‘EL/LA’ recoge testimonios en Cee sobre la igualdad de género

Este martes el auditorio de la Casa da Cultura acoge el acto de presetanción de la iniciativa

Redacción
15/06/2026 22:17
El proyecto se presenta este martes en el auditorio de la Casa da Cultura de Cee
El proyecto se presenta a las 21 horas de este martes en la Casa da Cultura de Cee
Cedida
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El Concello de Cee se suma estos días al proyecto artístico y multimedia Interferencias ‘EL/LA’, una propuesta procesual, participativa e interdisciplinar que está abordando la igualdad de género por diferentes territorios del país a través de testimonios ciudadanos, proyecciones audiovisuales y acciones performativas. 

A través de conversaciones distendidas y entrevistas documentales, el proyecto recoge testimonios personales sobre identidad, género y experiencia vital, generando un archivo audiovisual que posteriormente se vincula a códigos QR integrados en el espacio público. 

Durante su estancia en Cee, el proyecto está desarrollando sesiones de escucha activa, género e identidad, así como jornadas de grabación documental con vecinas y vecinos del municipio. 

Estas sesiones forman parte del proceso de construcción colectiva de la obra, en el que la ciudadanía se convierte en eje central y participante indispensable del proyecto. 

Este martes a las 21 horas, el auditorio de la Casa da Cultura de Cee acogerá la presentación y las proyecciones audiovisuales del proyecto, dentro del proceso de activación artística y documental que estos días se está desarrollando en el municipio.

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