El proyecto Interferencias ‘EL/LA’ recoge testimonios en Cee sobre la igualdad de género
Este martes el auditorio de la Casa da Cultura acoge el acto de presetanción de la iniciativa
El Concello de Cee se suma estos días al proyecto artístico y multimedia Interferencias ‘EL/LA’, una propuesta procesual, participativa e interdisciplinar que está abordando la igualdad de género por diferentes territorios del país a través de testimonios ciudadanos, proyecciones audiovisuales y acciones performativas.
A través de conversaciones distendidas y entrevistas documentales, el proyecto recoge testimonios personales sobre identidad, género y experiencia vital, generando un archivo audiovisual que posteriormente se vincula a códigos QR integrados en el espacio público.
Durante su estancia en Cee, el proyecto está desarrollando sesiones de escucha activa, género e identidad, así como jornadas de grabación documental con vecinas y vecinos del municipio.
Estas sesiones forman parte del proceso de construcción colectiva de la obra, en el que la ciudadanía se convierte en eje central y participante indispensable del proyecto.
Este martes a las 21 horas, el auditorio de la Casa da Cultura de Cee acogerá la presentación y las proyecciones audiovisuales del proyecto, dentro del proceso de activación artística y documental que estos días se está desarrollando en el municipio.