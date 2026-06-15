El proyecto Interferencias ‘EL/LA’ recoge testimonios en Cee sobre la igualdad de género

El proyecto se presenta a las 21 horas de este martes en la Casa da Cultura de Cee Cedida

El Concello de Cee se suma estos días al proyecto artístico y multimedia Interferencias ‘EL/LA’, una propuesta procesual, participativa e interdisciplinar que está abordando la igualdad de género por diferentes territorios del país a través de testimonios ciudadanos, proyecciones audiovisuales y acciones performativas.

A través de conversaciones distendidas y entrevistas documentales, el proyecto recoge testimonios personales sobre identidad, género y experiencia vital, generando un archivo audiovisual que posteriormente se vincula a códigos QR integrados en el espacio público.

Durante su estancia en Cee, el proyecto está desarrollando sesiones de escucha activa, género e identidad, así como jornadas de grabación documental con vecinas y vecinos del municipio.

Estas sesiones forman parte del proceso de construcción colectiva de la obra, en el que la ciudadanía se convierte en eje central y participante indispensable del proyecto.

Este martes a las 21 horas, el auditorio de la Casa da Cultura de Cee acogerá la presentación y las proyecciones audiovisuales del proyecto, dentro del proceso de activación artística y documental que estos días se está desarrollando en el municipio.