Anxo Araújo y la exhibición de Arte e Movemento cierran el mes de junio en Cee

Exhibición de Arte e Movemento en Cee Cristian Trillo

El auditorio Baldomero Cores de la Casa de Cultura de Cee acoge este fin de semana la Festa da Música y la exhibición del alumnado de Arte e Movemento, eventos que ponen el cierre a la programación cultural del mes de junio.

Dentro del Día Europeo de la Música, la Diputación lleva este sábado a Cee (22.00 horas) una figura emergente en el panorama musical gallego: Anxo Araújo, uno de los nuevos nombres de la escena del pop independiente gallego. Su proyecto en solitario nace en 2021 con su primer disco ‘Plan de urbanismo para un novo couto mixto’.

Desde entonces ha publicado también los álbumes ‘Aprender a bailar’ (2024) y ‘Viva a costa alentexana’ (EP, 2025), en los que apuesta por un pop de ritmos latinos. El domingo será el turno para los ritmos y bailes deportivos con la exhibición del alumnado del Club Arte e Movemento, a partir de las 17.00 horas.

La gala permitirá disfrutar de diferentes propuestas de baile a cargo del alumnado del club, en la que se hará balance de los éxitos logrados en este curso, entre los que destacan los logrados en el campeonato gallego de bailes latinos. El club tiene ya la vista puesta en el próximo campeonato de España, que tendrá lugar en Guadalajara a principios de julio.