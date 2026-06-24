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Diario de Ferrol

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Cee

Últimos días para presentar traballos ao I Certame Batallón Literario

O prazo para presentar traballos e optar ao galardón de 3.000 euros para a obra ganadora, remata este domingo

Redacción
24/06/2026 10:27
Reunión del Batallón Literario
Archivo
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O Concello de Cee informa de que quedan poucos días para o peche do prazo de presentación de obras á primeira edición do Certame Batallón Literario da Costa da Morte

Co gallo da celebración do trixésimo aniversario da fundación do Batallón Literario da Costa da Morte, o Concello de Cee, co apoio da Deputación de A Coruña e a colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística convocou neste ano 2026 a primera edición do Certame Batallón Literario da Costa da Morte. 

Nesta primeira convocatoria, a modalidade escollida foi a poesía. O prazo para presentar traballos e optar ao galardón de 3.000 euros para a obra ganadora, remata este domingo 27 de xuño, data simbólica por outra parte, pois na mesma cúmprense os 30 anos do I Encontro de escritores da Costa da Morte que tivo lugar nas instalación do instituto Fernando Blanco en Cee. 

Desde o Concello de Cee queren amosar a súa gratitude aos numerosos participantes que xa teñen presentado obra para este certame, ao tempo que convidan a participar, a consultar as bases e a formar parte desta nova etapa literaria, a todas aquelas persoas interesadas para, entre todos, manter viva a chama dun colectivo que marcou un antes e un despois na identidade cultural da comarca.

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