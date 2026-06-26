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Cee

El BNG de Cee insiste en rehabilitar la vivienda municipal del Campo do Sacramento para fines sociales

Redacción
26/06/2026 17:42
Vista del edificio de las viviendas sociales del Campo do Sacramento
Vista del edificio de las viviendas sociales del Campo do Sacramento
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El BNG de Cee volverá a llevar al debate municipal la necesidad de rehabilitar y equipar la vivienda municipal que permanece disponible en el Campo do Sacramento para destinarla a familias que atraviesen situaciones de vulnerabilidad económica o social. 

La formación recuerda que esta propuesta ya fue presentada el pasado mes de noviembre, después de que sus concejales comprobaran el estado de las viviendas municipales. En aquella ocasión también solicitaron la elaboración de una ordenanza que regulase las condiciones de ocupación, el régimen de alquiler y el tiempo de estancia. 

Los nacionalistas valoran positivamente que una de las viviendas vaya a ser cedida a Aspadex para convertirla en una vivienda comunitaria para usuarias del centro, pero consideran que el inmueble restante debe ponerse al servicio de personas o familias que puedan perder su hogar por causas como desempleo, desahucios, violencia de género, incendios o catástrofes naturales. 

Desde el BNG sostienen que las administraciones tienen la obligación de actuar dentro de sus competencias para garantizar soluciones habitacionales en situaciones de emergencia y defienden que disponer de este recurso municipal supone una cuestión de justicia social y de apoyo a las familias más vulnerables.

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