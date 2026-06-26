La Diputación aportará 1,4 millones de euros para ejecutar la depuradora de Cee y Corcubión

Pleno de la Diputación de A Coruña de este viernes Cedida

La Diputación de A Coruña aportará 1,4 millones de euros para hacer realidad la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que dará servicio a Cee y Corcubión, un proyecto valorado en cerca de 14 millones de euros que permitirá sustituir una infraestructura obsoleta y mejorar de forma sustancial el saneamiento de la ría.

El pleno provincial dio luz verde este viernes al convenio de colaboración entre la Diputación, Augas de Galicia y los ayuntamientos de Cee y Corcubión para ejecutar una actuación considerada estratégica tanto por su impacto ambiental como por la mejora que supondrá para el servicio a la población.

La inversión total asciende a 13.870.999 euros. El 80% del coste será financiado por los fondos Feder y Augas de Galicia, que aportarán conjuntamente más de 11 millones de euros. El 20% restante, 2,7 millones de euros, corresponderá a las administraciones locales.

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En este reparto, la Diputación asumirá una parte importante del esfuerzo económico con una aportación de 1,4 millones de euros, distribuida en dos anualidades de 700.000 euros. De esa cantidad, un millón de euros se destinará al Concello de Cee y 400.000 euros al de Corcubión. Los consistorios completarán la financiación con una aportación de de más de un millón de euros por parte de Cee y de 343.525 euros por parte de Corcubión.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó que una actuación de estas dimensiones sería “imposible de asumir en solitario” por ambos municipios, por lo que puso en valor la cooperación entre administraciones para sacar adelante una infraestructura “necesaria, compleja y fundamental para el futuro de la comarca”.

“La Diputación está para esto: para ayudar a los ayuntamientos cuando tienen delante inversiones imprescindibles que, por su dimensión, necesitan apoyo técnico y económico”, afirmó Formoso, quien añadió que “con la nueva EDAR damos un paso decisivo para que Cee y Corcubión cuenten con un saneamiento con mayor capacidad y adaptado a las necesidades actuales y futuras”. El presidente provincial incidió además en que la actuación contribuirá a regenerar la ría de Cee-Corcubión, un espacio de gran valor ambiental y productivo.

La nueva depuradora se construirá en una parcela situada en Cee, en las inmediaciones de la calle Fornelos y de la zona de servicio del puerto de Brens, prácticamente frente a la instalación actual. Esta ubicación permitirá mantener en funcionamiento la depuradora existente mientras se ejecutan las obras, evitando interrupciones en el servicio.

La infraestructura actual, construida en la década de los noventa, ha llegado al final de su vida útil y presenta importantes deficiencias técnicas. Entre ellas figuran colectores insuficientes, frecuentes atascos, filtraciones de agua marina y de aguas limpias, escasa capacidad de regulación, problemas en los bombeos y una tecnología de tratamiento ya obsoleta, incapaz de responder a las necesidades actuales y al crecimiento previsto.

La nueva EDAR estará dimensionada para atender a una población superior a los 16.400 habitantes equivalentes y podrá tratar un caudal medio de 4.591 metros cúbicos diarios, alcanzando un máximo de 15.582 metros cúbicos al día en episodios de mayor aportación.

El proyecto incluye la construcción de la nueva estación depuradora, la conexión con la impulsión procedente del tanque de tormentas, la incorporación de los ramales de Brens y de la parte alta de Cee mediante un nuevo bombeo y una nueva conducción de vertido al mar, diseñada a partir de estudios hidrodinámicos y de dispersión bacteriana realizados en la ensenada de Cee-Corcubión.

La instalación dispondrá de un sistema completo de tratamiento de aguas con procesos de pretratamiento, desarenado, eliminación de grasas, tratamiento biológico con eliminación de nitrógeno, decantación secundaria y desinfección mediante rayos ultravioleta. También contará con línea de fangos, recepción de lodos procedentes de fosas sépticas, edificio de explotación, sala de control, taller, vestuarios y un sistema de desodorización destinado a minimizar los olores.

La actuación forma parte de la estrategia de mejora del saneamiento de la ría de Cee-Corcubión y permitirá adaptar el sistema a las exigencias de la normativa europea y gallega sobre depuración de aguas residuales, contribuyendo a la protección de uno de los principales ecosistemas marinos de la Costa da Morte.