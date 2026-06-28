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Cee

El Club Cee Deportes de Contacto clausura el curso con una exhibición en el pabellón de Brens

Redacción
28/06/2026 19:54
Exhibición del Club Cee Deportes de Contancto en el pabellón de Brens
Exhibición del Club Cee Deportes de Contancto en el pabellón de Brens
C.C.
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El Club Cee Deportes de Contacto celebró este sábado su tradicional exhibición de fin de curso en el pabellón de Brens, una jornada que reunió al alumnado, familiares y aficionados para mostrar el trabajo desarrollado durante la temporada. 

Los distintos grupos realizaron demostraciones de las técnicas y ejercicios aprendidos a lo largo del año, permitiendo al público comprobar la evolución de los participantes y el esfuerzo realizado durante los entrenamientos. 

El Concello de Cee felicitó al club, a su junta directiva y al cuerpo técnico por la labor que desarrollan desde hace años en el municipio, formando a decenas de deportistas y fomentando la práctica deportiva entre los más jóvenes. Asimismo, trasladó su enhorabuena al alumnado por el trabajo realizado durante el curso y les deseó nuevos éxitos de cara a la próxima temporada.

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