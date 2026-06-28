El Club Cee Deportes de Contacto clausura el curso con una exhibición en el pabellón de Brens

Exhibición del Club Cee Deportes de Contancto en el pabellón de Brens C.C.

El Club Cee Deportes de Contacto celebró este sábado su tradicional exhibición de fin de curso en el pabellón de Brens, una jornada que reunió al alumnado, familiares y aficionados para mostrar el trabajo desarrollado durante la temporada.

Los distintos grupos realizaron demostraciones de las técnicas y ejercicios aprendidos a lo largo del año, permitiendo al público comprobar la evolución de los participantes y el esfuerzo realizado durante los entrenamientos.

El Concello de Cee felicitó al club, a su junta directiva y al cuerpo técnico por la labor que desarrollan desde hace años en el municipio, formando a decenas de deportistas y fomentando la práctica deportiva entre los más jóvenes. Asimismo, trasladó su enhorabuena al alumnado por el trabajo realizado durante el curso y les deseó nuevos éxitos de cara a la próxima temporada.