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Cee

Llega la undécima edición de Deporte na Rúa de Cee

La gran cita será este viernes

Redacción
01/07/2026 12:22
El 3 de julio se celebrará una nueva edición del Día do Deporte na Rúa
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EC
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Cee celebra este viernes la 11ª edición de Deporte na Rúa, un gran evento en el que participan las entidades deportivas locales. Los más pequeños y los mayores podrán disfrutar conjuntamente de una jornada lúdica y divertida en la que la actividad física y el deporte ocuparán las calles de Cee, de 17.30 a 20.00 horas. 

Este evento organizado desde el  Servizo de Deportes del Concello de Cee, cuenta con la colaboración de los clubs locales (atletismo, baloncesto, fútbol, tenis de mesa, fútbol sala, baile deportivo, taekwondo, kick boxing…) y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cee que desenvolverán talleres de RCP y primeros auxilios.

Las plazas da Constitución y 8 de Marzo, junto a la calle Domingo Antonio de Andrade serán el escenario de esta jornada.

Actividade aberta a todo o público.

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