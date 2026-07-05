Cee convierte sus calles en un gran espacio deportivo

La alcaldesa Margot Lamela y parte del gobierno municipal con algunos de los participantes en el Día do Deporte na Rúa

El deporte volvió a tomar las calles y plazas del centro de Cee con una nueva edición del Deporte na Rúa. La iniciativa reunió a niños, jóvenes y adultos en una tarde de actividad, convivencia y promoción de hábitos saludables.

La Praza da Constitución, la rúa Domingo Antonio de Andrade y la Praza 8 de Marzo da Muller de Cee acogieron las diferentes propuestas deportivas, convirtiendo el centro urbano en un gran espacio abierto para la práctica de distintas disciplinas.

La jornada contó con atletismo de la mano de la Asociación Deportiva Olimpia, baloncesto con el A.C.B. Costa da Morte, fútbol con el Unión Club Cee, fútbol sala con el Fútbol Sala Feminino Villa de Cee, taekwondo ITF con el Club Cee Deportes de Contacto, taekwondo con el Club Taekwondo Juan y tenis de mesa con la A.D. Zas Escola de Cee.

Protección Civil de Cee también participó en la actividad acercando a los asistentes nociones básicas de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios.