Concurrido mercadillo dominical en Cee

Abarrote en el mercado dominical de Cee

El mercadillo dominical de Cee volvió a llenar de ambiente el centro de la villa, consolidándose como uno de los espacios comerciales y sociales más tradicionales de la Costa da Morte.

Este domingo se dieron cita en O Recheo 71 puestos de ventas que ofrecieron productos frescos, de temporada, además de textiles y calzado.

Más allá de su dimensión comercial, el mercado se ha convertido en un punto de encuentro para la vecindad y en una tradición que contribuye a dinamizar la actividad del municipio durante todo el año.