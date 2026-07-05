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Cee

Concurrido mercadillo dominical en Cee

Redacción
05/07/2026 19:33
Abarrote en el mercado dominical de Cee
Abarrote en el mercado dominical de Cee
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El mercadillo dominical de Cee volvió a llenar de ambiente el centro de la villa, consolidándose como uno de los espacios comerciales y sociales más tradicionales de la Costa da Morte.

Este domingo se dieron cita en O Recheo 71 puestos de ventas que ofrecieron productos frescos, de temporada, además de textiles y calzado.

Más allá de su dimensión comercial, el mercado se ha convertido en un punto de encuentro para la vecindad y en una tradición que contribuye a dinamizar la actividad del municipio durante todo el año.

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