Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

Exitoso 23º Día da Bici en Cee

Gran ambiente en la cita celebrada este sábado

Redacción
11/07/2026 16:05
Día da bici en Cee (3)
La alcaldesa, Margot Lamela, durante la entrega de la bicicleta sorteada
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Cee vivió este sábado la 23ª edición del Día da Bicicleta, en la que se dieron cita unas 180 personas en un gran ambiente. La cita contó con 160 participantes y un operativo de 20 personas de seguridad y organización, voluntarios de Protección Civil, servicio y personal de Deportes del Concello.

El recorrido, de unos 13 kilómetros, transcurrió sin incidentes por la localidad en un día extraordinario en el que familias al completo disfrutaron de la actividad física.

Los ciclistas salieron de la Praza 8 de Marzo da Muller de Cee a las 11.05 horas, llegando al mediodía  al lugar de avituallamiento, en el merendero de Ameixenda, para finalizar sobre la una de la tarde. La ruta finalizó con el sorteo de regalos y de una bicicleta.

Día da bici en Cee (2)
La cita estuvo muy concurrida
Cedida

En la entrega de premios estuvieron la alcaldesa, Margot Lamela; el edil de Deportes, Alfonso Canosa; y las concejalas  Mª Luisa Rodríguez, Belén Fernández e Emilia Trillo. También participaron representantes del Club Ciclista Cee y de la tienda Dequip Aurora Sport Cee.

Día da bici en Cee (1)
Parte del dispositivo de seguridad de la prueba
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Día da bici en Cee (3)

Exitoso 23º Día da Bici en Cee
Redacción
El ideal gallego

Últimos días para participar en el Día da Bicicleta de Cee
Redacción
Abarrote en el mercado dominical de Cee

Concurrido mercadillo dominical en Cee
Redacción
La alcaldesa Margot Lamela y parte del gobierno municipal con algunos de los participantes en el Día do Deporte na Rúa

Cee convierte sus calles en un gran espacio deportivo
Redacción