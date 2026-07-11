Exitoso 23º Día da Bici en Cee

La alcaldesa, Margot Lamela, durante la entrega de la bicicleta sorteada Cedida

Cee vivió este sábado la 23ª edición del Día da Bicicleta, en la que se dieron cita unas 180 personas en un gran ambiente. La cita contó con 160 participantes y un operativo de 20 personas de seguridad y organización, voluntarios de Protección Civil, servicio y personal de Deportes del Concello.

El recorrido, de unos 13 kilómetros, transcurrió sin incidentes por la localidad en un día extraordinario en el que familias al completo disfrutaron de la actividad física.

Los ciclistas salieron de la Praza 8 de Marzo da Muller de Cee a las 11.05 horas, llegando al mediodía al lugar de avituallamiento, en el merendero de Ameixenda, para finalizar sobre la una de la tarde. La ruta finalizó con el sorteo de regalos y de una bicicleta.

La cita estuvo muy concurrida Cedida

En la entrega de premios estuvieron la alcaldesa, Margot Lamela; el edil de Deportes, Alfonso Canosa; y las concejalas Mª Luisa Rodríguez, Belén Fernández e Emilia Trillo. También participaron representantes del Club Ciclista Cee y de la tienda Dequip Aurora Sport Cee.