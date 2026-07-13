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Cee

El Concello de Cee renueva su colaboración con Cáritas Diocesana

El acuerdo incluye la concesión de una ayuda de 3.000 euros para contribuir a financiar los gastos de la entidad

Redacción
13/07/2026 18:01
La alcaldesa ceense, Margarita Lamela, y el párroco Desire Kouakou Tanoh, firmando el acuerdo
La alcaldesa ceense, Margarita Lamela, y el párroco Desire Kouakou Tanoh, firmando el acuerdo
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El Concello de Cee y Cáritas Diocesana–Unidad Pastoral de Cee renovaron este lunes su compromiso con la atención a las personas y familias más vulnerables mediante la firma de un convenio de colaboración que refuerza el apoyo municipal a la labor social que desarrolla la entidad en el municipio.

A través de este acuerdo el ente local concede una subvención por valor de 3.000 euros destinada a financiar el día a día de Cáritas, garantizando de esta forma un servicio esencial para muchas familias.

Cáritas de Cee presta atención a familias y personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, ofreciendo respuesta tanto a las necesidades básicas del día a día como a las situaciones de emergencia que puedan surgir. 

La renovación de este convenio consolida una línea de colaboración estable entre ambas dos instituciones, basada en la responsabilidad compartida de construir una sociedad más solidaria, inclusiva y comprometida con el bienestar de todas las personas. 

Con esta firma, materializada por la alcaldesa, Margarita Lamela, y por el sacerdote Desire Kouakou Tanoh, el Concello de Cee reafirma su compromiso de colaboración con Cáritas, una entidad que desempeña un papel fundamental en el tejido social del municipio.

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