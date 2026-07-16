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Cee

La CIG insta al comité y a la dirección de Xeal a seguir con la negociación del convenio colectivo

Las asambleas de personal dejaron claro que la propuesta de preacuerdo presentada no es suficiente ni responde a las demandas de la parte social

Redacción
16/07/2026 11:56
Factoría de Xeal en Dumbría
Factoría de Xeal en Dumbría
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La sección sindical de la CIG en XEAL considera que el resultado de las asambleas del personal celebradas en los distintos centros de trabajo dejó un mensaje claro: la propuesta de preacuerdo presentada en la última reunión negociadora es insuficiente y no responde a las necesidades del personal.

En  dichas asambleas se pondría de manifiesto que la propuesta no garantiza la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años, no compensa la pérdida salarial acumulada desde 2021 y, además, condiciona parte de la posible recuperación a un futuro convenio colectivo, hipotecando la siguiente negociación. 

Por estos motivos, la mayoría del personal expresó que no procedía someter la propuesta la votación y le trasladó al comité de empresa la necesidad de continuar negociando para alcanzar un convenio digno.

La CIG defiende que esta posicionamiento "debe ser respectado e asumido tanto pola representación social como pola dirección da empresa".

De esta forma, la sección sindical hace el llamamiento al comité y a la dirección de Xeal para que retomen las negociaciones “coa vontade real de alcanzar un acordo que dea resposta ao mandato expresado polo persoal nas asembleas e que sexa acorde coa capacidade económica da empresa”.

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