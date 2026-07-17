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Cee

El cuentacuentos de XEAL 'A Fábrica da luz" visitará la biblioteca de Cee el próximo 23 de julio

La iniciativa combina narración, divulgación y educación para explicar de forma sencilla cómo la naturaleza y el trabajo humano se transforman en electricidad

Redacción
17/07/2026 13:33
Escolares del colegio de O Pindo que asistieron a la primera sesión del cuentacuentos "A Fábrica da Luz"
Escolares del colegio de O Pindo acuideron a a primera sesión del cuentacuentos "A Fábrica da Luz"
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XEAL llevará el jueves de la próxima semana, día 23 de julio (11.30horas), una sesión especial de su cuentacuentos “A Fábrica da Luz” ala Biblioteca Municipal de Cee, una actividad gratuita y abierta a todos los públicos. 

A través de la narración de 'A Fábrica da Luz', niños y niñas descubren la relación entre el entorno natural —la lluvia y la fuerza del agua— y el trabajo que permite transformar esa energía en electricidad. L

a actividad pone en valor el componente humano de la producción energética, destacando que “detrás de cada luz encendida hay personas que trabajan las 24 horas del día para hacer posible el suministro”. 

La sesión está concebida como una experiencia educativa y familiar, adaptada para que los más pequeños puedan disfrutar de la historia y conocer mejor el papel que desempeñan las instalaciones hidroeléctricas en la producción de energía. 

Con esta iniciativa, XEAL continúa su apuesta por las acciones divulgativas que contribuyen a fomentar el conocimiento del patrimonio industrial y energético del territorio, reforzando al mismo tiempo su vínculo con la comunidad local. 

La asistencia será libre hasta completar aforo.

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