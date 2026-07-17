Las décadas de contaminación en la ría de Cee y Corcubión están a punto de quedar atrás

Formoso, Lamela, Vázquez y Domínguez, este viernes en Cee tras la firma del convenio

Las décadas de contaminación de la ría de Cee y Corcubión están a punto de quedar atrás. Su recuperación dejó este viernes de ser únicamente un objetivo compartido por administraciones, mariscadores y vecinos para convertirse en un proyecto con financiación y calendario, gracias a la firma del convenio que tuvo lugar en Cee y que permitirá construir la nueva estación depuradora de Brens que costará 14 millones de euros.

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Se cumple así una vieja demanda de la comarca. Durante años, colectivos vecinales y profesionales del mar denunciaron el deterioro de la calidad de las aguas y sus consecuencias sobre el marisqueo. La contaminación fecal derivada de un sistema insuficiente obligó en diferentes momentos a imponer restricciones sanitarias que limitaron la comercialización del marisco y redujeron la rentabilidad de la actividad. A ello se suma la situación de la playa de A Concha, en Cee, que mantiene una prohibición permanente de baño desde hace años debido a los problemas microbiológicos detectados en sus aguas.

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Frente a ese escenario, la futura EDAR de Brens se presenta como la pieza clave para completar un proceso iniciado hace años con otras actuaciones, como la construcción del tanque de tormentas o la renovación de distintos colectores y conducciones, concebidos ya para enlazar con la nueva infraestructura.

"Moito traballo"

Sacar adelante el proyecto no ha sido sencillo. La alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, explicó que detrás de la firma hubo "moito traballo, moitas reunións, moitas chamadas e tamén algún que outro momento de auténtica tensión". La regidora relató que el pasado mes de marzo, mientras participaba en una feria turística en Barcelona, recibió una llamada del director de Augas de Galicia comunicándole que el Concello tendría que asumir el 20% del coste de la actuación para que pudiera ejecutarse.

"Sentín un auténtico nó no estómago", recordó Lamela. Aquella misma tarde comenzó una intensa ronda de llamadas buscando una solución hasta conseguir hablar, ya cerca de las once de la noche, con el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso. Aquellas conversaciones acabaron abriendo la puerta a la participación económica de la institución provincial y permitieron desbloquear una operación que la alcaldesa definió como "imprescindible" para el futuro de Cee, Corcubión y de toda la ría.

El acto institucional de firma del convenio para construir la nueva EDAR de Brens Cedida

La Diputación aportará 1,4 millones de euros, una cantidad que reducirá de forma importante el esfuerzo económico que deberán asumir ambos municipios. Formoso defendió que una inversión de esta magnitud "é imposible de asumir en solitario para concellos destas dimensións" y aseguró que la colaboración institucional ha sido determinante para hacer viable la actuación. "Xuntos sumamos máis que por separado", resumió.

También la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, destacó el entendimiento alcanzado entre las distintas administraciones y avanzó que la previsión de Augas de Galicia es licitar las obras antes de que finalice este mismo año. La actuación tendrá un plazo de ejecución de 24 meses, seguido de otro año para la puesta en funcionamiento de las instalaciones.

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Por su parte, el alcalde de Corcubión, Francisco Xabier Domínguez, aseguró que el convenio permitirá "por fin acabar cunha problemática que levamos décadas sufrindo", subrayando el carácter histórico de una actuación largamente reivindicada por ambos municipios.

La nueva depuradora se levantará frente a la actual EDAR, construida en los años noventa y ya insuficiente para atender las necesidades presentes de la comarca. Estará diseñada para dar servicio a más de 16.400 habitantes equivalentes e incorporará nuevos bombeos, conducciones y un sistema de tratamiento mucho más avanzado, con eliminación de nitrógeno, desinfección mediante rayos ultravioleta y tratamiento de lodos.

Más allá de la firma del convenio, el reto comienza ahora. La futura EDAR no resolverá por sí sola todos los problemas de la ría, pero sí constituye la mayor apuesta realizada hasta la fecha para mejorar su calidad ambiental y avanzar hacia la recuperación de un espacio natural y productivo que durante demasiado tiempo ha convivido con las consecuencias de un saneamiento insuficiente.