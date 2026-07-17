Más de una veintena de bomberos que pasaron por el parque de Cee se reunieron en el veinte aniversario de la apertura de las instalaciones   

Algunos de los participantes llegaron desde localiddes tan distantes como Ourense Cedida

El de este sábado fue un día muy especial para la dotación de dieciocho profesionales que trabajan en el parque de Bomberos Costa da Morte emplazado en la localidad ceense de Bermún. Y es que se cumplían ni más ni menos que veinte años de la entrada en funcionamiento de las instalaciones.

Por tal motivo se organizó un encuentro de confraternidad que resultó tan emotivo como entrañable, por cuanto al mismo asistieron un buen número de bomberos que a lo largo de estas dos décadas estuvieron vinculados al parque durante más o menos tiempo.

El encuentro sirvió para recordar muchas anécdotas vividas durante las horas y horas de convivencia y para interesarse por saber cómo le van las cosas a aquellos con los que hay menos contacto, por cuanto parte de ellos forman parte de la bolsa de trabajo que sirve para cubrir bajas y están rotando entre parque y parque con bastante frecuencia.

Como no podía ser de otra forma, el reencuentro incluyó una distendida comida en un establecimiento del que todos guardaban muy buenos recuerdos por la calidad de sus carnes: la Parrilla O Cruceiro, de la localidad de A Pereiriña.

Allí culminó una jornada que resultó entrañable y que, cosas de la profesión, conllevó algún que otro susto para los bomberos que estaban de guardia. Y es que por la mañana hubo una colisión entre dos vehículos en una pista parcelaria situada cerca de Carnés.

En el percance se vieron implicados un Nissan conducido por una conductora que estaba embarazada y que viajaba junto a su pareja y a dos niños pequeños, que iban en senda sillas ancladas en el asiento trasero.

Tanto la mujer como los niños sufrieron heridas aparentemente de carácter leve. En el otro turismo, un Audi A3, viajaba otra pareja que no sufrió lesión alguna.

A última hora de la tarde los bomberos ceenses también fueron movilizados al declararse un incendio en el interior de un barco cuya localización se fijó, en un primer momento en el puerto de Camariñas, aunque un poco más tarde se le aclaró a los bomberos que la embarcación navegaba por las inmediaciones de las Illas Sisargas.

En la misma llamada se les comunicó que el incendio ya había sido extinguido, que sus cuatro tripulantes estaban bien y que una embarcación de Salvamento Marítimo se estaba encargando de remolcar la nave hasta el puerto coruñés.