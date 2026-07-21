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Cee

La Xunta concede autorización ambiental a una planta de desmantelamiento naval e industrial en el puerto de Cee

Se trata de una iniciativa de la firma Brokenboats que podrá despiezar buques de hasta 120metros de eslora

Europa Press
21/07/2026 11:44
Vista de l paseo maritimo de Cee
Vista de l paseo maritimo de Cee
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El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes el anuncio de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, por el que se le da publicidad a la resolución por la que se otorga la autorización ambiental integrada a una planta de desmantelamiento naval e industrial en el puerto de Cee (A Coruña).

El titular de la misma es Brokenboats y la idea es poner en marcha una instalación de despiezamiento naval y aprovechamiento de las diferentes piezas de residuos obtenidas.

Estas actividades se realizarán para buques de hasta 120 metros de eslora, estando prevista la recepción de buques de diferentes tonelajes, incluso de más de 500 GT, siempre que no superen la dimensión de longitud indicada.

Los edificios correspondientes a oficinas, almacén, aseos y duchas estarán dispuestos en varias casetas prefabricadas que constituyen los "edificios sociales". Además, la instalación contará con varias zonas de trabajo, algunas de ellas situadas en la lámina de agua.

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