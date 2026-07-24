Cee inicia la regularización de la EDAR y el área recreativa de Lires

Area recreativa de Lires, en Cee Cedida

El Concello de Cee ha iniciado la tramitación para regularizar la ocupación parcial del dominio público marítimo-terrestre por parte de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y del área recreativa de Lires, un conjunto de instalaciones que presta servicio al núcleo desde hace más de dos décadas y cuya situación fue objeto de un requerimiento por parte de Costas.

La actuación no supone la construcción de nuevas infraestructuras, sino la obtención de la concesión administrativa necesaria para legalizar una ocupación parcial de terrenos de dominio público marítimo-terrestre, tal y como reclamaron la Demarcación de Costas del Estado en Galicia y posteriormente la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. El Ayuntamiento responde así a los requerimientos recibidos para adaptar la situación administrativa del recinto.

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La memoria elaborada por el Concello recuerda que el complejo, construido entre finales de los años noventa y comienzos de los 2000, ocupa una superficie de 616,13 metros cuadrados y está formado por dos espacios diferenciados. Por un lado, la estación depuradora que trata las aguas residuales del núcleo de Lires y, por otro, una zona recreativa equipada con bancos, mesas de piedra, fuente, barbacoa, papeleras, iluminación y un mirador sobre la desembocadura de la ría. Todo el recinto está delimitado por un muro de contención de piedra.

El documento sostiene que la depuradora constituye un servicio público esencial para el saneamiento del núcleo rural de Lires, ya que permite tratar las aguas residuales antes de su devolución al sistema hídrico, evitando afecciones a un entorno de elevado valor ambiental, paisajístico y cultural. También explica que su ubicación responde a criterios técnicos, al situarse en la zona más baja del pueblo, lo que facilita la recogida de las aguas por gravedad y mejora la eficiencia del sistema.

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En cuanto al área recreativa, el Concello defiende que fue diseñada para integrarse en el paisaje y minimizar el impacto visual de las instalaciones de la depuradora. El muro perimetral permite mantener soterradas las principales infraestructuras del sistema de saneamiento y, al mismo tiempo, habilita un espacio de estancia con vistas sobre la playa de Lires para vecinos y visitantes.

La memoria precisa que la ocupación del dominio público marítimo-terrestre afecta únicamente a 11,92 metros cuadrados, una superficie que considera mínima y vinculada al correcto funcionamiento del conjunto. Asimismo, señala que el muro no dificulta el acceso al litoral y que su permanencia resulta necesaria para garantizar la estabilidad de las instalaciones y la conservación del espacio público.

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El Ayuntamiento recuerda además que la EDAR dispone de autorización de vertidos concedida por Augas de Galicia desde diciembre de 2012 y aclara que el expediente no contempla nuevas obras ni ampliaciones, sino exclusivamente la regularización administrativa de unas instalaciones ya existentes y en funcionamiento.