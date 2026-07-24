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Cee

José Manuel Otero Lastres presenta en Cee su libro 'La vida como préstamo'

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
24/07/2026 22:15
Margarita Lamela y José Manuel Otero, en la presentación del libro 'La vida como préstamo'
Margarita Lamela y José Manuel Otero, en la presentación del libro 'La vida como préstamo'
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La Biblioteca Municipal Francisco Mayán de Cee acogió la presentación de 'La vida como préstamo', la última obra de José Manuel Otero Lastres, en un acto que reunió al autor con el escritor Alfredo Conde, el catedrático de Historia del Arte José Manuel García y la alcaldesa de Cee, Margot Lamela.

Durante el encuentro, los participantes reflexionaron sobre el paso del tiempo, la memoria y la huella que dejan las personas a lo largo de su vida, algunos de los temas que articulan la publicación. La presentación permitió además mantener un coloquio abierto con el público asistente en torno a la literatura y a la experiencia vital que inspira el libro.

Natural de Cee, Otero Lastres regresó una vez más a su localidad natal para compartir una obra que invita a detenerse y reflexionar en una época marcada por la rapidez y la inmediatez, un mensaje que centró buena parte de las intervenciones desarrolladas durante el acto.

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