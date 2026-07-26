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Cee

Animado mercado dominical en Cee

Redacción El Ideal Gallego
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26/07/2026 19:21
Mercadillo dominical en Cee
Mercadillo dominical en Cee
Cedida
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El mercadillo de Cee volvió a llenar este domingo el centro de la villa, consolidando una cita que trasciende el ámbito comercial para convertirse en uno de los principales puntos de encuentro social de la Costa da Morte.

Cientos de personas recorrieron durante toda la mañana los puestos instalados en el recinto, donde la oferta volvió a combinar productos de alimentación, pan artesanal, frutas y verduras, especias, textil y otros artículos que cada semana atraen tanto a vecinos de la comarca como a visitantes que aprovechan el verano para acercarse hasta la localidad.

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