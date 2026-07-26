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Cee

Cáncer, obesidad y ataxia centran el III Curso de Verano de la Fundación San Rafael-UDC en Cee

Tendrá lugar esta semana en la Casa da Cultura

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/07/2026 18:25
La segunda edición del curso de verano celebrado en Cee el pasado año
La segunda edición del curso de verano celebrado en Cee el pasado año
Cristian Trillo
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El cáncer, la obesidad y la ataxia serán algunos de los temas que centrarán el III Curso de Verano de la Cátedra Fundación San Rafael–Universidade da Coruña, que se celebrará del 29 al 31 de julio en la Casa da Cultura de Cee con la participación de especialistas de reconocido prestigio.

La iniciativa, coordinada por el profesor Francisco J. Blanco, combinará sesiones formativas dirigidas a profesionales en horario de mañana con conferencias magistrales abiertas al público por la tarde, con el objetivo de acercar la investigación biomédica y los avances científicos a la ciudadanía.

La programación arrancará el miércoles 29 de julio con una conferencia dedicada al cáncer, que será impartida por el patólogo Alberto de la Cruz Mera, del Centro Oncológico de Galicia.

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El jueves 30, Francisco J. Blanco, reumatólogo de la Universidade da Coruña, ofrecerá una clase sobre medicina basada en la experiencia o en la evidencia, mientras que por la tarde el endocrinólogo David Araujo Vilar, de la Universidade de Santiago de Compostela, protagonizará una conferencia centrada en la obesidad.

La última jornada, el viernes 31, comenzará con una sesión sobre el papel del placebo y el doble ciego en la investigación clínica, impartida por la reumatóloga del CHUAC Natividad Oreiro-Villar. El curso concluirá con una conferencia sobre la Ataxia da Costa da Morte, a cargo del neurólogo Manuel Arias Gómez, del Hospital Clínico Universitario de Santiago.

Esta tercera edición volverá a reunir en el municipio a profesionales de primer nivel del ámbito sanitario y académico

El Concello de Cee destaca que esta tercera edición volverá a reunir en el municipio a profesionales de primer nivel del ámbito sanitario y académico, consolidando una iniciativa que busca divulgar conocimiento científico y fomentar el debate sobre algunos de los principales retos actuales de la medicina.

Las clases con expertos se desarrollarán entre las 10.00 y las 12.00 horas, mientras que las conferencias magistrales tendrán lugar de 20.30 a 21.30 horas. Las sesiones abiertas permitirán que cualquier persona interesada pueda acercarse a temas de gran actualidad de la mano de especialistas con una amplia trayectoria investigadora y asistencial.

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