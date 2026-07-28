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Cee

El mirador volado de O Son toma forma para convertirse en un nuevo reclamo turístico de Cee

La estructura ofrecerá una nueva perspectiva de la ría de Cee-Corcubión y del litoral de la Costa da Morte

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/07/2026 18:24
Visita municipal a las obras del mirador de O Son, en Cee
Visita municipal a las obras del mirador de O Son, en Cee
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Las obras del futuro mirador volado de O Son avanzan a buen ritmo y empiezan a dejar ver cómo será uno de los proyectos turísticos más singulares impulsados por el Concello de Cee. La estructura, situada en un enclave privilegiado sobre la villa, ofrecerá una nueva perspectiva de la ría de Cee-Corcubión y del litoral de la Costa da Morte, con el objetivo de convertirse en un referente para vecinos y visitantes.

La alcaldesa de Cee, Margot Lamela, visitó estos días la actuación para comprobar la evolución de los trabajos. Según destacó, el proyecto continúa tomando forma y permitirá ofrecer “unha experiencia única” gracias a las vistas panorámicas que proporcionará este nuevo espacio, concebido para poner en valor el paisaje del municipio.

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El futuro mirador se ubicará en O Son, uno de los puntos más elevados del entorno urbano, desde donde se domina buena parte de la ría y del casco urbano de Cee. La actuación busca reforzar la oferta turística del municipio mediante la creación de un nuevo punto de interés paisajístico que complemente otros recursos del territorio.

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