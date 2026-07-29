Cee concentrará una intensa programación cultural y científica 

El memorial Manuel Rebollar de Cee Archivo

La Casa da Cultura de Cee es escenario esta semana de una amplia programación que combina divulgación científica, música, exposiciones y cultura tradicional con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.

La actividad comenzó este miércoles con la inauguración del III Curso de Verán da Cátedra Fundación San Rafael e Universidade da Coruña, promovido por el Hijo Predilecto de Cee, Francisco J. Blanco García. La edición de este año aborda cuestiones relacionadas con el cáncer, la obesidad y la ataxia de la Costa da Morte mediante clases magistrales matinales y conferencias abiertas al público por las tardes. Las actividades continuarán hasta el viernes.

Cáncer, obesidad y ataxia centran el III Curso de Verano de la Fundación San Rafael-UDC en Cee Más información

El sábado se inaugurará la exposición “Entre as flores”, de la artista Mónica Coto, que reúne esculturas elaboradas con maderas recuperadas y collages protagonizados por la figura femenina.

La música tomará el relevo esa misma tarde con el XV Memorial Manuel Rebollar, organizado por la Asociación Amigos da Banda de Música de Cee. Las bandas de música de Cee y Padrón desfilarán por las calles antes de ofrecer un concierto conjunto en el Auditorio Baldomero Cores, con un repertorio que combinará clásicos gallegos como Ponteareas o Airiños aires con bandas sonoras de películas y composiciones de Ennio Morricone