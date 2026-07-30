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Cee

Cerca de 60 obras optan al I Certame Batallón Literario da Costa da Morte

El Concello de Cee dará a conocer este viernes al ganador

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/07/2026 20:13
Reunión del Batallón Literario
Cedida
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El I Certame Batallón Literario da Costa da Morte conocerá este viernes a su ganador. El Concello de Cee hará público al mediodía el fallo de un certamen creado con motivo del trigésimo aniversario del Batallón Literario, colectivo que marcó una etapa decisiva para la literatura gallega y la identidad cultural de la comarca.

La primera edición del premio ha despertado un notable interés, con cerca de 60 trabajos presentados. Además de autores procedentes de distintos puntos de Galicia, el concurso también recibió originales enviados desde otros lugares del territorio peninsular.

El jurado está formado por los escritores vinculados al Batallón Literario Miro Villar, María Lado y Modesto Fraga, junto al secretario Víctor Castiñeira y la alcaldesa de Cee, Margot Lamela.

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