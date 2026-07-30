Cerca de 60 obras optan al I Certame Batallón Literario da Costa da Morte

Reunión del Batallón Literario Cedida

El I Certame Batallón Literario da Costa da Morte conocerá este viernes a su ganador. El Concello de Cee hará público al mediodía el fallo de un certamen creado con motivo del trigésimo aniversario del Batallón Literario, colectivo que marcó una etapa decisiva para la literatura gallega y la identidad cultural de la comarca.

La primera edición del premio ha despertado un notable interés, con cerca de 60 trabajos presentados. Además de autores procedentes de distintos puntos de Galicia, el concurso también recibió originales enviados desde otros lugares del territorio peninsular.

El jurado está formado por los escritores vinculados al Batallón Literario Miro Villar, María Lado y Modesto Fraga, junto al secretario Víctor Castiñeira y la alcaldesa de Cee, Margot Lamela.