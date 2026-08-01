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Cee

La alcaldesa de Cee dice que las analíticas confirman que el agua de la playa de Lires es apta para el baño

Los análisis realizados en dos lugares distintos el pasado miércoles día 29 de julio evidenciaron que los niveles de e. coli y enterococo están muy por debajo de los límites sanitarios permitidos

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/08/2026 12:19
playa lires
Vista de la playa de Lires
Cedida
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La alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, ha querido salir al paso de las declaraciones de la oposición al respecto de la calidad del agua de la playa de Lires.

La regidora califica de oportunismo tales declaraciones, a las que considera necesario contraponer "información completa, rigorosa e actualizada" para que vecinos y visitantes juzguen por su mismos.

Explica así que luego de encargar nuevos análisis a un laboratorio homologado y acreditado "para ter unha radiografía exacta e en tempo real da auga", los resultados de las muestras tomadas el pasado 29 de julio "son rotundos" sobre la buena calidad del agua.

Uno de los puntos en donde se tomaron muestras fue en la zona de baño, arrojando resultados de 12 UFC/100 milímetros, en lo tocante a E. coli, cuando según explica la propia regidora, el límite legal para que el agua sea considera de calidad excelente es de 500 UFC/100ml.

En cuanto a Enterococo intestinal, la muestra dio valores de 76 UFC/100 ml., cuando el límite legal está en 200 UFC/100 ml., aclara Lamela.

El segundo punto en el que se extrajeron muestras para su análisis fue la zona de la desembocadura del río (zona de la EDAR), con estos resultados: 50 UFC/100 ml., en el caso de E.coli; y 39 UFC/100 ml., en enterococo intestinal.

Por todo ello, la regidora ceense concluye que "ambos os dous puntos analizados están moi por debaixo dos límites sanitario permitidos polo Real Decreto 1341/2007. En palabras sinxelas e claras: a auga da pria de Lires está limpa, é segura e é apta para o baño".

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