Xosé A. Touriñán abrirá su gira de ‘Moi Animal’ en Cee

Xosé A. Touriñán en la presentación de su nuevo espectáculo Cedida

Cee será el primer escenario de la nueva gira de Xosé A. Touriñán. El actor y humorista estrenará el próximo 16 de octubre en la localidad ceense su nuevo espectáculo, ‘Moi Animal’, un monólogo en solitario con el que recorrerá once municipios gallegos hasta diciembre.

La presentación oficial tuvo lugar este lunes en A Coruña, donde Touriñán desveló una propuesta que gira en torno a la relación de las personas con los animales y que utiliza el humor para reflexionar sobre las contradicciones de la especie humana.

Tras el estreno en Cee, la gira continuará por Pontevedra, Vilalba, Ourense, O Grove, Vigo, Lugo, Burela, Santiago, Vilagarcía de Arousa y A Coruña.

El espectáculo supone una nueva etapa en la trayectoria del actor tras el éxito de ‘Aquí Tou!’ y otros trabajos sobre los escenarios. El texto, escrito por el propio Touriñán junto a José L. Prieto, aborda cuestiones tan cotidianas como la convivencia con las mascotas, la alimentación, el mundo rural, los lobos o las nuevas formas de entender la relación entre humanos y animales.

El lanzamiento del espectáculo estuvo acompañado por la apertura de la web oficial y la puesta a la venta de las entradas, además de una llamativa lona de 480 metros cuadrados instalada en el paseo marítimo de A Coruña. Las localidades para la función de Cee y el resto de la gira ya pueden adquirirse a través de la página oficial del espectáculo.