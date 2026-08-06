Cee propone las playas de Estorde y Lires y el mirador de Gures para observar el eclipse

La junta de seguridad se reunió en el consistorio ceense Cedida

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, copresidió este jueves junto con la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, la Xunta Local de Seguridade del municipio, una reunión en la que se abordaron los principales asuntos relacionados con la seguridad ciudadana, la coordinación de los dispositivos previstos para los grandes eventos del verano y la situación de la violencia de género en el municipio.

Uno de los principales puntos del orden del día fue la planificación de los operativos de seguridad con motivo de las fiestas de A Xunqueira y San Roque 2026, así como la observación del eclipse de sol del miércoles día 12 de agosto.

Los participantes analizaron las medidas de coordinación entre las distintas administraciones y fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar el buen discurrir de las distintas celebraciones.

En el municipio ceense la ocultación solar será parcial. Comenzará a las 19:31 horas para alcanzar su máximo a las 20:29 horas y finalizar a las 21:22 horas. El Concello propone para seguir el acontecimiento histórico las playas de Estorde y Lires y el mirador de Gures.

En este sentido, se informó de que la ciudadanía puede consultar toda la información oficial sobre el eclipse, incluyendo horarios, mapas de visibilidad y recomendaciones de seguridad, en la web del proyecto Trío de Eclipses 2026-2027-2028, así como a través del visor web habilitado por el Gobierno de España para localizar los mejores puntos de observación.

Julio Abalde insistió en la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad a la hora de seguir el fenómeno astronómico. Se recordó además que no se debe mirar directamente al sol sin protección homologada y que es necesario utilizar exclusivamente gafas certificadas para eclipses.

También recomendó planificar con antelación los desplazamientos ante la previsión de un aumento del tráfico y extremar las precauciones.

Baja tasa de criminalidad

Durante la reunión, los responsables de las distintas administraciones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pusieron en común los datos más recientes sobre seguridad ciudadana.

En este sentido, se destacó que la tasa de criminalidad de Cee en lo que va de año es de 18 delitos por cada mil habitantes, una cifra que representa menos de la mitad del promedio provincial y que se sitúa también por debajo de las medias de Galicia y de España del año pasado.

El subdelegado anima al Concello a incorporarse al sistema VioGén

En relación con la violencia de género, uno de los puntos del orden del día, se realizó un análisis de la situación en el municipio y de los recursos disponibles para la atención y protección de las víctimas.

El subdelegado informó de que en la provincia de A Coruña existen actualmente 2.569 casos activos en el Sistema VioGén y animó al Ayuntamiento de Cee a incorporarse a este sistema de seguimiento y coordinación institucional.

Seguridad en centros educativos

En el encuentro también se presentó el balance del Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e as súas Contornas.

Durante el último curso participaron tres centros educativos de Cee, con un total de 635 beneficiarios, a través de 45 actividades centradas en ámbitos como las tecnologías de la información y la ciberseguridad, el acoso y el ciberacoso, la mediación en conflictos escolares, la protección de datos, las adicciones al alcohol y a las drogas, los delitos de odio y la violencia sobre la mujer.

También se destacó la celebración en la Casa da Cultura de Cee de la II Xornada Muller Garda Civil.